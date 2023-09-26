Кремль хочет выяснить отношение общественности к возможному уходу Путина

О проведении такого опроса рассказал независимый политолог Абас Галямов.

Имеющаяся в его распоряжении информация свидетельствует, что в ходе опроса жителям планируется задать всего два вопроса: "Уход Путина с поста президента улучшит, ухудшит или не изменит ситуацию в стране? и "Может ли кто-нибудь заменить Путина на посту президента? Если да, то кто конкретно?"

Галямов указывает, что никогда ранее ВЦИОМ в ходе своих опросов такие вопросы не задавал.

По мнению политолога, есть три причины, для чего Кремлю теперь нужен такой опрос.

Один вариант - Кремль рассматривает возможность разыграть театр с сообщением Путина, что он не будет баллотироваться на выборах, после чего в связи с этим заявлением последует скорбь государственного масштаба, а потом последуют призывы народа все-таки баллотироваться.

Второй вариант - Путин реально думает о плане "Наследник", считает Галямов.

В свою очередь третий вариант - Кремль хочет выяснить, кто теоретически может быть возможным конкурентом Путина, чтобы не допустить этих людей к "выборам".