Кремль хочет выяснить отношение общественности к возможному уходу Путина

Кремль решил выяснить мнение российской общественности по поводу возможного ухода Владимира Путина с поста президента. Такой опрос жителей впервые организует контролируемый государством Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
О проведении такого опроса рассказал независимый политолог Абас Галямов.
Имеющаяся в его распоряжении информация свидетельствует, что в ходе опроса жителям планируется задать всего два вопроса: "Уход Путина с поста президента улучшит, ухудшит или не изменит ситуацию в стране? и "Может ли кто-нибудь заменить Путина на посту президента? Если да, то кто конкретно?"
Галямов указывает, что никогда ранее ВЦИОМ в ходе своих опросов такие вопросы не задавал.
По мнению политолога, есть три причины, для чего Кремлю теперь нужен такой опрос.
Один вариант - Кремль рассматривает возможность разыграть театр с сообщением Путина, что он не будет баллотироваться на выборах, после чего в связи с этим заявлением последует скорбь государственного масштаба, а потом последуют призывы народа все-таки баллотироваться.
Второй вариант - Путин реально думает о плане "Наследник", считает Галямов.
В свою очередь третий вариант - Кремль хочет выяснить, кто теоретически может быть возможным конкурентом Путина, чтобы не допустить этих людей к "выборам".
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