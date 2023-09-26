"Жизнь отдать, получить увечья". Будет ли в России новая мобилизация?

В интернете в Армении и Казахстане размещались объявления, в которых рекрутам обещали первоначальные выплаты в размере 495 тысяч рублей и зарплату от 190 тысяч.
При этом в Госдуме стали звучать призывы ужесточить ответственность за уклонение от призыва в отношении определенных групп, причем не только мигрантов. Олег Нилов из «Справедливой России» предложил повысить наказание в таких случаях вплоть до лишения гражданства для тех, кто получил российский паспорт после переезда в страну.
Заодно он упомянул и «молодых людей призывного возраста: гонщиков, диггеров, руферов, которые лазят по небоскребам».
Есть и другие свидетельства того, что Министерство обороны и российская власть в целом сейчас стараются нажимать на все кнопки, заманивая на контракт кнутом (уголовными делами и прочими инструментами принуждения) и пряником (обещаниями выплат).
Проверить, удалось ли им набрать то количество контрактников, о котором говорил Путин, невозможно, но ужесточение законодательства, агрессивная реклама и жалобы родственников мобилизованных на отсутствие отпусков и ротации, косвенно свидетельствуют о том, что людей на фронте явно не хватает.
Возможно, вторую волну мобилизации, о которой говорят многие комментаторы, не объявят в ближайшее время — с 1 октября в России начинается осенний призыв, и военкоматы, а также другая инфраструктура, которая обеспечивает набор в вооруженные силы, будет и так перегружена распределением и подготовкой призывников.
Но, с другой стороны, это может быть одним из видов «скрытой мобилизации», когда призывников могут заставлять подписывать контракты — сделать это в казарме под психологическим и даже физическим давлением проще, чем через агитацию на улицах.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.