"Жизнь отдать, получить увечья". Будет ли в России новая мобилизация?

270, 280, 300 тысяч

Когда Владимир Путин произнес фразу про мужчин, которые заключают контракт, зная, что могут погибнуть или получить увечья, он добавил, что в российской армии дополнительно к 300 тысячам мобилизованных «за шесть-семь месяцев» (то есть с февраля-марта по сентябрь) прибавилось еще 270 тысяч контрактников.

Спустя несколько дней, на переговорах с Александром Лукашенко 15 сентября, он скорректировал эту цифру, увеличив ее до 300 тысяч.

Звучали и другие цифры новых контрактников. 2 сентября Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2023 года контракт с Минобороны России подписали около 280 тысяч человек, из которых часть — добровольцы, а часть находится в запасе.

Несмотря на разницу в цифрах, Путин и Медведев не сильно противоречат друг другу — 280 тысяч, которые привел зампредседателя Совета безопасности, можно условно считать «средним арифметическим» показателем прироста воюющей армии за счет контрактников с начала года.

Сколько еще нужно?

Цифры, которые привели Путин и Медведев, вызывают два вопроса: во-первых, хватит ли российскому Генштабу такого числа людей и, во-вторых, соответствуют ли они истинному положению вещей?

О том, сколько нужно российской армии солдат для продолжения захватнической войны в Украине, сказать трудно. Российский Генштаб не делится своими планами. Но об этом можно судить, например, по словам депутата Госдумы, члена комитета по обороне единоросса Андрея Гурулева.