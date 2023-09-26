Долг и отключенная вода: Зутис и Пакалне конфликтуют с хозяйкой дома

Как журналу Privātā Dzīve сообщила хозяйка дома Винета, она подписала договор аренды помещения с основанной Пакалне компанией SIA ​​B Team Production на срок до 15 ноября 2023 года. Однако 20 сентября женщина получила от Элины сообщение о том, что арендовать этот дом она больше не может себе позволить из-за проблем с содержанием предприятия и собирается освободить его к 1 октября.

Хозяйка утверждает, что жильцы "все время задерживали платежи" и сейчас долг приближается к 2000 евро.

За неуплату счетов она отключила воду. "Если компания, с которой был заключен договор аренды помещений, будет ликвидирована, тогда я эти деньги вообще не смогу получить. Поэтому единственное, что я могла сделать - отключить воду", - сказала журналу Винета.

Хозяйка также считает, что съемщики недостаточно бережно относились к ее имуществу.

В свою очередь, Зутис заявил, что хозяйка была вовремя предупреждена о проблемах с деньгами и что Элина обратилась в полицию по поводу решения хозяйки отключить воду.

Также Зутис подчеркивает, что арендная плата не выплачена только за сентябрь и, по его словам, она составляет 1097 евро плюс коммунальные услуги. Также внесен залог.

Зутис рассказал, что и ранее конфликтовал с хозяйкой, когда ему нужно было решить бытовые проблемы, возникшие не по вине жильцов.

Элина и Кристап начали совместно жить в этом доме в ноябре прошлого года. В то время они снимались в шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra). Они обручились в конце сезона шоу, а в конце августа сообщили о своем расставании. Правда, Элина Пакалне продолжает носить помолвочное кольцо, хотя и проживает дома одна с собаками.

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