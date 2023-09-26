Литва отправила на помощь Латвии уже вторую группу пограничников

Как сообщила СОГГЛ, эта группа заменит в Латвии 17 литовских пограничников, которые уже две недели охраняют границу с Беларусью.

"Двадцать литовских пограничников, как и ранее работавшие в Латвии сотрудники СОГГЛ, будут осуществлять пограничный контроль, предотвращение нелегальной миграции из Беларуси и другие мероприятия по охране границы на наиболее проблемных участках границы при координации со своими латвийскими коллегами", - говорится в сообщении СОГГЛ.

Как и прежде, литовские офицеры отправляются на вторую часть миссии помощи на служебных автомобилях, со своей техникой и оружием. Соседям будут помогать пограничники из Пагегяйского и Вильнюсского пограничных подразделений, а также сотрудники Отдела специального назначения и Управления криминальных расследований. В состав группы войдут также шесть кинологов со служебными собаками.

Планируется, что они будут работать на границе Латвии с Беларусью тоже как минимум две недели.

Позже решения о такой помощи будут приниматься с учетом ситуации на границе соседей с Беларусью.

В последнее время Латвия сталкивается со значительным увеличением потока мигрантов. Только в понедельник были зафиксированы 164 попытки нелегального пересечения границы. Литовские официальные лица называют это гибридной атакой со стороны минского режима.

Между тем на границе Литвы с Беларусью уже третий день подряд нелегальных мигрантов не фиксируется.