Снова лето: синоптики о погоде в среду

Существенных осадков не ожидается, утром местами возможен туман. В течение дня будет дуть слабый и умеренный южный ветер, а воздух прогреется до +19… +24 градусов.

В Риге день пройдет без осадков, температура воздуха составит +21… +23 градуса.

Галерея: Осень в Драбешской волости Латвии