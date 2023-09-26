Снова лето: синоптики о погоде в среду

Среда, 27 сентября, в Латвии будет по-летнему теплой - облачность в течение дня уменьшится, а небо постепенно прояснится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Существенных осадков не ожидается, утром местами возможен туман. В течение дня будет дуть слабый и умеренный южный ветер, а воздух прогреется до +19… +24 градусов.
В Риге день пройдет без осадков, температура воздуха составит +21… +23 градуса.
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