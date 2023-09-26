Новая схема мошенничества в WhatsApp. У пенсионерок выманили уже 32 тыс. евро

За последний месяц мошенники выманили у них 32 000 евро. Все обманутые предполагали, что, переводя деньги на неизвестный банковский счет, помогают своей дочери или сыну, так как сообщение мошенников в приложении для связи WhatsApp начиналась со слов "Привет, мама!".

"Привет, мама! Это мой новый номер телефона. Сохрани его, пожалуйста, и отправь мне СМС".

Такое сообщение в WhatsApp прислал Луции, как ей показалось, сын. Поздний вечер, она только что вышла из театра, не заметила ни странного номера, ни ошибок. Дальше в переписке "сын" уже просил оплатить какой-то неоплаченный им банковский счет, так как сам он не может добраться до банка. Но отправить деньги надо было на имя, фамилию и номер счета совсем чужого человека.

Откликнувшись на сообщение телефонных мошенников, якобы отправленное ее сыном, Луция потеряла все свои сбережения - 2500 евро.

"Я как-то недодумала. Не могу это объяснить", - призналась обманутая женщина. По факту произошедшего мошенничества Луция написала заявление в полицию. И она не одна такая.

Полиции известна информация о 30 идентичных случаях. Наибольшее количество сообщений поступило в начале сентября, когда поступили заявления о 16 аналогичных случаях мошенничества.

В общей сложности мошенниками было похищено более 32 тыс. евро, и амплитуда ущерба составляет от 600 до 6000 евро со средней суммой обмана в 1585 евро. Во всех случаях, кроме одного, пострадали именно женщины в возрасте 49-71 года. Однако чаще всего пострадавшие находятся в возрастной группе от 60 до 70 лет.