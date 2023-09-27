Рак, бесплодие и лишний вес: мифы о последствиях гормональной контрацепции

В 2013 году Кокрейновская база данных опубликовала мета-анализ 16 исследований о связи набора веса и приёма гормональных контрацептивов. Учёные не нашли весомых доказательств, подтверждающих такую закономерность. В трёх из 16 исследований у части женщин, принимавших прогестиновые препараты, был отмечен набор веса. Однако, во-первых, он был незначительным (менее 2 кг за 12 месяцев приёма), во-вторых, аналогичные изменения зафиксировали у некоторых других женщин, которые тоже участвовали в исследовании, но предпочитали другие методы предохранения. То есть два лишних килограмма появились за год в среднем у определённого количества женщин вне зависимости от того, какие контрацептивы они используют. Мета-анализ 2014 года, включавший в себя 49 отдельных исследований, вообще не смог обнаружить зависимости между приёмом комбинированных оральных контрацептивов и набором веса.

Эксперты из Отдела клинической эффективности факультета сексуального и репродуктивного здоровья Королевской коллегии акушеров-гинекологов (Великобритания) в 2019 году обнаружили, что использование определённого препарата определённой группой женщин действительно может привести к появлению у последних лишних килограммов. Речь шла о подростках до 18 лет с индексом массы тела более 30 пунктов (то есть имеющих ожирение), использующих инъекционный препарат под названием "Депо-Провера". Эта группа набирала примерно 3,5 кг за первые два года использования и до 5,8 кг, если препарат применялся на протяжении трёх лет. При этом его производители и так не рекомендуют делать инъекции дольше двух лет, а также использовать в подростковом возрасте, так как препарат может негативно сказываться на плотности костей. Более того, "Депо-Провера" во многих странах, в том числе и в России, не зарегистрирован как контрацептив — его применение ограничивается терапией гормонозависимых форм рецидивирующего рака молочной железы у женщин в менопаузе, рецидивирующего и/или метастатического рака эндометрия или почки. Однако даже доказательства относительно набора веса при употреблении "Депо-Проверы" эксперты назвали ограниченными, поскольку человек с ожирением, если не меняет своего образа жизни, обычно продолжает набирать массу тела, особенно в подростковый период. Для остальных гормональных контрацептивов (инъекционных и оральных) учёные не обнаружили никакой закономерности по сравнению как с негормональными способами предохранения, так и с отсутствием контрацепции вообще.