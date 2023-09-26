Вт, 26.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полиция разыскивает мужчин

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Полиция ищет мужчину
Полиция ищет мужчину Фото: Valsts policija

Госполиция Риги по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает мужчин, запечатленных на фото и видео.

Видео: Полиция разыскивает мужчин

Полиция сообщает, что преступление было совершено 2 сентября в 08:25 в Риге, на улице Радио, 1. 

Фото: Valsts policija

Стражи порядка просят посмотреть фото и видео и отозваться всех, у кого есть какая-либо информация об этих мужчинах, позвонив по номеру телефона 67086873, 67086800 или 110. Также можно писать на электронную почту: dmitrijs.pozdnakovs@riga.vp.gov.lv

Фото: Valsts policija

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх