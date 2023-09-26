Видео ⟩ По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полиция разыскивает мужчин

Госполиция Риги по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает мужчин, запечатленных на фото и видео.
Видео: Полиция разыскивает мужчин
Полиция сообщает, что преступление было совершено 2 сентября в 08:25 в Риге, на улице Радио, 1.
Стражи порядка просят посмотреть фото и видео и отозваться всех, у кого есть какая-либо информация об этих мужчинах, позвонив по номеру телефона 67086873, 67086800 или 110. Также можно писать на электронную почту: dmitrijs.pozdnakovs@riga.vp.gov.lv
Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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