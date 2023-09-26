Самая известная женская пара Латвии раскрыла стоимость их свадьбы

Как сообщалось, торжество состоялось 16 сентября в кругу самых близких людей. Свадьба была организована довольно нетрадиционно - от свадебной фотосессии и других активностей до вечеринки в стиле "Космическое сафари".

В шоу "Знаменитости. Без фильтра" дамы раскрыли стоимость торжества.

"Говоря о свадьбе, цифра оказалась больше, чем мы думали, потому что у нас вообще нет опыта проведения свадеб", - призналась Дануте.

"Мы наивно надеялись, но в итоге получилось больше 10 тысяч, но меньше 15 тысяч", - добавила Сендия, отметив, что "свадьба - очень дорогое мероприятие".