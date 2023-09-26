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Самая известная женская пара Латвии раскрыла стоимость их свадьбы

rus.tvnet.lv
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Фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме, которые совсем недавно сыграли свадьбу, рассказали, во сколько она им обошлась. 

Как сообщалось, торжество состоялось 16 сентября в кругу самых близких людей. Свадьба была организована довольно нетрадиционно - от свадебной фотосессии и других активностей до вечеринки в стиле "Космическое сафари".

В шоу "Знаменитости. Без фильтра" дамы раскрыли стоимость торжества. 

"Говоря о свадьбе, цифра оказалась больше, чем мы думали, потому что у нас вообще нет опыта проведения свадеб", - призналась Дануте.

"Мы наивно надеялись, но в итоге получилось больше 10 тысяч, но меньше 15 тысяч", - добавила Сендия, отметив, что "свадьба - очень дорогое мероприятие". 

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