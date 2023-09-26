Турция одобрит вступление Швеции в НАТО, если США продадут самолеты F-16

"Если они (США) выполнят свои обещания, наш парламент также выполнит свое обещание. Турецкий парламент будет иметь решающее слово относительно членства Швеции в НАТО", - сказал он.

Министр иностранных дел Турции и госсекретарь США Энтони Блинкен недавно обсуждали этот вопрос, добавил он.

Парламент в Анкаре соберется в начале октября после летних каникул. На данный момент еще не ясно, когда именно парламент сможет ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

Среди членов альянса только Турция и Венгрия пока не подтвердили вступление Швеции в НАТО.

Президент США Джо Байден поддерживает продажу F-16 Турции, несмотря на некоторую оппозицию в Конгрессе США.

Наряду с закупкой новых самолетов Турция также пытается модернизировать существующий парк самолетов.

США исключили Турцию из проекта разработки реактивного истребителя F-35, когда Анкара приобрела российские системы ПВО С-400 в 2017 году.