Турция одобрит вступление Швеции в НАТО, если США продадут самолеты F-16

Парламент Турции сдержит свое обещание поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО, если Соединенные Штаты одобрят продажу Анкаре истребителей F-16, заявил во вторник, 26 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Если они (США) выполнят свои обещания, наш парламент также выполнит свое обещание. Турецкий парламент будет иметь решающее слово относительно членства Швеции в НАТО", - сказал он.
Министр иностранных дел Турции и госсекретарь США Энтони Блинкен недавно обсуждали этот вопрос, добавил он.
Парламент в Анкаре соберется в начале октября после летних каникул. На данный момент еще не ясно, когда именно парламент сможет ратифицировать вступление Швеции в НАТО.
Среди членов альянса только Турция и Венгрия пока не подтвердили вступление Швеции в НАТО.
Президент США Джо Байден поддерживает продажу F-16 Турции, несмотря на некоторую оппозицию в Конгрессе США.
Наряду с закупкой новых самолетов Турция также пытается модернизировать существующий парк самолетов.
США исключили Турцию из проекта разработки реактивного истребителя F-35, когда Анкара приобрела российские системы ПВО С-400 в 2017 году.
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