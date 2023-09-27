Артур Смольянинов: "Россия должна постараться, чтобы я захотел в нее вернуться"

Смольянинов начал учить латышский язык. Пока процесс идет медленно. С его слов, происходит адаптация и интеграция в общество. Его педагог сейчас временно уехал из Латвии, и он ждет его возвращения.

Вадим Радионов спросил актера о начале новой жизни и понижении статуса, на что тот ответил:

"Я вообще счастливый человек в этом смысле. Мне плевать на статус. Мой статус - Артур Смольянинов. Это я. Это мой статус. Я каким был Артуром Смольяниновым, таким и останусь. Это мой главный статус. Что там вокруг этого всего, что там навешано, поналеплено [...] - вообще все равно [...].

Я никогда не оглядывался на свой статус. Мне было важно, что я делаю и зачем. Новая страница - это всегда здорово".