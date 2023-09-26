Видео ⟩ Украина нанесла ракетный удар по временному штабу российской армии

Издание сообщает, что восемь российских офицеров погибли, еще семеро получили ранения. Сообщается, что ракетный удар произошел недавно, но точная дата неизвестна.

По данным Генерального штаба украинской армии, потери российских войск в Украине к утру вторника, 26 сентября, достигли 276 670 солдат.

По данным Генерального штаба Украины, за день было уничтожено 400 российских солдат.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года российская армия потеряла 4672 танка, 8946 БТР, 6299 пушек, 792 многозарядные ракетные системы, 315 самолетов, 316 вертолетов, 4924 беспилотника, 1529 крылатых ракет, 20 кораблей и катеров, одну подводную лодку, а также 925 единиц специализированной техники.

Ukraina ar daudzlādiņu reaktīvajām iekārtām HIMARS raidījusi triecienu Krievijas armijas pagaidu komandpunktā Krievijas virsnieku tikšanās laikā okupētajā Hersonas apgabala teritorijā, vēsta medijs “Hromadske”, atsaucoties uz saviem avotiem Ukrainas Drošības dienestā.



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