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Видео ⟩ Украина нанесла ракетный удар по временному штабу российской армии

rus.tvnet.lv
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Удар по российскому штабу
Удар по российскому штабу Фото: Ekrānšāviņš

Украина нанесла удар ракетами HIMARS по временному командному пункту российской армии на оккупированной территории Херсонской области, сообщает издание "Громадское" со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины.

Издание сообщает, что восемь российских офицеров погибли, еще семеро получили ранения. Сообщается, что ракетный удар произошел недавно, но точная дата неизвестна.

По данным Генерального штаба украинской армии, потери российских войск в Украине к утру вторника, 26 сентября, достигли 276 670 солдат.

По данным Генерального штаба Украины, за день было уничтожено 400 российских солдат.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года российская армия потеряла 4672 танка, 8946 БТР, 6299 пушек, 792 многозарядные ракетные системы, 315 самолетов, 316 вертолетов, 4924 беспилотника, 1529 крылатых ракет, 20 кораблей и катеров, одну подводную лодку, а также 925 единиц специализированной техники.

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