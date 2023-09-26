Апелляционный суд оставил в силе 19-летний срок Навального. Его отправят в колонию особого режима

Вот что предусматривают строгие условия отбывания наказания в колонии общего режима:

◼️заключенные находятся в камерах (а не общежитиях, как на обычных и облегченных условиях);

◼️в месяц в тюремном магазине можно тратить лишь 6600 рублей на еду;

◼️в год можно получать только одну посылку или передачу и одну бандероль;

◼️заключенный может рассчитывать лишь на одно длительное и два краткосрочных свидания;

◼️в день положено лишь полтора часа прогулки (при хорошем поведении время могут увеличить до трех часов).

Попавшие в строгие условия остаются в них минимум на год. Чтобы вернуться в обычные условия, его надо провести без единого взыскания за нарушения порядка. Администрация колонии строгого режима, где Навальный находится сейчас, выносит политику такие взыскания постоянно.

Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии строгого режима во Владимирской области. В пятницу его в 20-й раз отправили в ШИЗО на 4 суток. «Четверо суток. Почему так мало? Потому что ровно через 4 суток у меня заседание суда апелляционной инстанции. И колония сможет сказать: „Мы никак не нарушаем его права, вот он даже в ШИЗО не сидит“», — говорилось в сообщении от имени политика в телеграм-канале «Команда Навального».

Контекст Фото: BBC

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