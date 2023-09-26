Видео ⟩ Программа: многие до сих пор не пристегивают ремни безопасности

Водители, не пристегнутые ремнями безопасности, придумывают различные оправдания. Например, Алексей открыто признается, что у него выработалась привычка ездить без ремня безопасности и он больше не "слышит" предупреждающий сигнал относительно новой машины о том, что ремень не пристегнут.

Водитель грузовика Янис утверждает, что скорость движения в городе относительно низкая, а ему приходится часто выходить и садиться.

Мужчины на рабочей машине оправдываются также: "Мы только что были у клиента, скоро снова надо выбудет выходить".

Кроме того в помощи специалистов Детской клинической университетской больницы часто нуждаются не пристегнутые дети, попавшие в аварию.

В больнице говорят, что дети, которые не пристегнуты должным образом, подвергаются риску травм позвоночника, а дети, которые вообще не пристегнуты ремнем безопасности, рискуют получить еще большие повреждения.

В сюжете Bez Tabu смотрите, как программа проводила эксперимент о необходимости использования ремней безопасности.