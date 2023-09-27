Новому спикеру Сейма для общения с иностранными партнерами потребуется переводчик

В интервью программе 900 sekundes на телеканале TV3 Миериня признала, что ей не хватает опыта работы в сфере дипломатических отношений, поскольку до сих пор она занималась в основном внутриполитическими вопросами. Отвечая на вопрос о знании иностранных языков, Миериня сказала, что на переговорах с иностранными партнерами она воспользуется своим правом говорить на латышском языке. На вопрос, означает ли это, что ей потребуется помощь переводчика, председатель Сейма ответила утвердительно.

Миериня пообещала быть открытой к переговорам с различными заинтересованными сторонами. Она намерена начать работу с неправительственными организациями и общественностью, так как престиж и авторитет Сейма не на высоте, поэтому необходимо работать над тем, чтобы решения парламента были более понятны для населения.

Миериня была избрана председателем Сейма на прошлой неделе после того, как партнеры по коалиции отклонили другого кандидата СЗК на этот пост - Гунара Кутриса.