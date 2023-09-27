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Дело о смерти младенца в Тукумсе: уголовный процесс прекращен

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Детская площадка
Детская площадка Фото: Jānis Škapars / TVNET GRUPA

3 июля в семье в Тукумсе умерла одномесячная девочка. Особые опасения в связи с произошедшей трагедией вызвал факт, что три года назад в той же семье уже умер ребенок в возрасте нескольких месяцев, сообщает агентство LETA.

В связи со смертью младенца Государственная полиция начала уголовный процесс по статье "Преступные деяния против здоровья человека". Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Представитель Государственной полиции Рута Страутниеце сообщила об окончании уголовного процесса: "В сентябре этого года Государственная полиция получила отчет судебно-медицинской экспертизы, в котором указано, что причина смерти младенца - синдром внезапной смерти. В ходе медицинского освидетельствования телесных повреждений не обнаружено. На основании данного заключения и принимая во внимание, что уголовное преступление не установлено и подозреваемые отсутствуют, уголовный процесс, возбужденный Государственной полицией, будет прекращен".

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