Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа

Накануне Навального после апелляции по экстремистскому делу отвели на комиссию и объявили о переводе, указывается в Telegram-канале оппозиционера. Решение принято "в связи с моей неисправимостью", указал политик. "Чувствую себя усталой рок-звездой на грани депрессии. Достиг вершины хит-парада и больше стремиться не к чему", - добавил он.

Несколько уголовных дел в отношении Навального

В январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства "Новичок". Его задержали в московском аэропорту. Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании 2 февраля 2021 года заменил политику условное наказание по делу косметической компании "Ив Роше" на реальный срок в 2 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.