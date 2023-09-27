Под двери трех российских пропагандистов подкинули свиные головы

Свиные головы получили военный эксперт Константин Сивков, сотрудник новостного агентства ТАСС Михаил Терещенко и политолог Тимофей Сергейцев.

Сергейцев, который на портале РИА "Новости" писал о необходимости "деукраинизации" Украины, обнаружил свиную голову у своих дверей 26 сентября.

Сергейцев заявил полиции, что неоднократно получал угрозы по телефону и в письменном виде.

После этого о таком же инциденте со свиной головой сообщил Сивков. Он нашел "подарок" под своей дверью 19 сентября. По словам Сивкова, он получал и звонки с угрозами, в том числе угрозы убийства.

19 сентября свиную голову получил и Терещенко, сообщает Telegram-канал 112. По информации канала, во время обыска у доставщика были найдены еще четыре пакета со свиными головами.