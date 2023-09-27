"Бомбили все подряд": Рассказ выживших об обстреле села в Нагорном Карабахе

В момент обстрела в селе с детьми находился 15-летний Арман. Он получил раны в области спины, плеч и рук. Мы поговорили с ним в больнице.

«Они начали бомбить все подряд. Кого-то из людей [в селе] убило, кого-то ранило. Я видел, как людям отрывало головы. Это было чудовищно», — вспоминает подросток события того дня.

По словам Армана, рядом с ним разорвались три снаряда.

«Мы собрали детей под деревьями и хотели отвести их в безопасное место. Там нас и обстреляли», — сказал Арман.

По информации защитника прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в результате обстрела села погибло еще трое мирных жителей: сын сельского старосты Гарика Алексаняна, Давит, а также его отец Александр и теща Гоар.

Гарик рассказал нам о ранах Давита, но мы не приводим его рассказ из-за шокирующего характера деталей.

Нвер и Микаэль (справа сверху) погибли 19 сентября Фото: BBC

По информации представителей НКР, еще 15 жителей деревни были ранены, а другие были вынуждены покинуть свои дома. Они присоединились к потоку из тысяч армян, бежавшими из своих домов из-за операции Азербайджана. Большинство из них оказались в Степанакерте или были эвакуированы российскими миротворцами на аэродром возле Ходжалы, который используется как база миротворцев. Многие надеялись на эвакуацию по воздуху в Армению, но в итоге провели несколько дней на аэродроме.

Зарине ждет эвакуации в Армению и хочет забрать с собой тела сыновей, но вертолеты забирают из Карабаха лишь раненых, а пробки на выезд через Лачинский коридор достигают десятков километров. Ее семья ждет своей очереди.

Би-би-си не имеет независимого подтверждения деталей обстрела села Сарнахбюр.

Эльчин Амирбеков, спецпосланник президента Азербайджана, сказал Би-би-си, что азербайджанская армия получила приказ «нейтрализовать только легитимные военные цели».

«Мы никогда не желали причинить вред гражданскому населению. Это правда, что случается и сопутствующий ущерб, и мы сожалеем о любых потерях среди мирного населения», — добавил Амирбеков.

Он категорически отверг обвинения в том, что обстрел села был умышленным, и добавил, что в 1990-е армянские силы оккупировали районы Азербайджана, сделали беженцами сотни тысяч азербайджанцев и совершили против них военные преступления.