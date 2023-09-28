Линия Суровикина: как ее смогли прорвать ВСУ и как преодолевали линии Маннергейма, Мажино и Зигфрида

Позже эту информацию подтвердили американские Wall Street Journal и Институт изучения войны (ISW), по данным которых украинская техника смогла пройти через противотанковые рвы и «зубы дракона» линии Суровикина в этом районе.

Очень важными для украинского наступления остаются средства разминирования и дымовые снаряды. И хотя они есть в пакетах западной помощи, например, из Германии, «их никогда не будет слишком много», говорит Иван Киричевский.

Другой важный фактор — время и погода.

«Ожидается, что два месяца осени еще должны быть теплыми и сухими, поэтому есть время до конца октября», — предполагает Иван Киричевский.

О том, что у Украины есть еще больше месяца для успешного наступления, говорил в интервью журналу Economist от 17 сентября и глава военной разведки Кирилл Буданов.

Но самое главное — это люди.

Россияне, по оценкам Киричевского, уже потеряли значительную часть защитников — на удержании первой линии с «лисьими норами». Это предположение подтверждается тем, что российское командование в августе перебросило в район Работино части 76-й десантно-штурмовой дивизии.

При этом российские «военкоры» еще с лета говорят об «огромных» потерях украинской армии во время наступления, из-за чего оно, по их словам, и не принесло значительных территориальных результатов.