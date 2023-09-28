Пхеньян вернул США бежавшего в КНДР американского солдата

Трэвиса К. уже передали представителям Соединенных Штатов, находящимся на территории Китая, пишет агентство AP со ссылкой на неназванных представителей американских властей. Представители США поблагодарили Швецию и КНР за помощь в его освобождении, указывает dpa.

Военный США проник в КНДР из Южной Кореи

Министерство обороны США 18 июля сообщило, что американский военнослужащий во время посещения демилитаризованной зоны умышленно пересек демаркационную линию между Южной и Северной Кореями. Американская сторона и действующее под эгидой США Командование ООН в Южной Корее заявили, что будут сотрудничать с северокорейскими силами для выяснения обстоятельств инцидента и мотивов мужчины.