В Курземе в ДТП погиб велосипедист

Авария, в которой погиб человек, произошла в Курземе, погибший был велосипедистом.

В среду шесть пострадавших зарегистрированы в ДТП в Рижском регионе, двое - в Земгале, еще по одному - в Курземе и Латгале. Трое из пострадавших были водителями электросамокатов, двое - велосипедистами, еще двое - пешеходами.

В Государственной пожарно-спасательной службе агентству LETA сообщили, что вчера в 16:30 поступил вызов в Вайвскую волость Цесисского края, где произошла авария легкового автомобиля. Один человек выбрался из автомобиля до прибытия спасателей самостоятельно, еще одному помогли выбраться из машины прибывшие пожарные. На месте происшествия были отключены клеммы аккумулятора автомобиля, в 17:22 спасательные работы были завершены.

В момент управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала пятерых водителей: двух - в Латгале, по одному - в Курземе, Земгале и Видземе. Трое задержанных водителей находились за рулем транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что им было назначено уголовное наказание, в связи с чем будет конфисковано транспортное средство или взыскана его стоимость.

В связи с превышением скорости вчера было оформлено 199 протоколов, трое водителей оштрафованы за агрессивную езду.

Всего полиция вчера оформила 462 протокола за нарушения правил дорожного движения.