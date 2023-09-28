Определены финалисты шоу "Хит за 300 минут"

Саша же убедила жюри своим вокалом и стилем, удерживая их внимание на протяжении всего своего выступления.

Наибольшим сюрпризом для жюри и участников стала 12-летняя Элеонора Гиберте. Она учится в седьмом классе и уже пять лет посещает музыкальную школу и умеет играть на шести музыкальных инструментах.

Артем уже несколько лет профессионально занимается музыкой. Параллельно учится чтобы стать музыкальным продюсером. Загадочный Милтон Carrera в повседневной жизни работает в сфере логистики, но в свободное время с удовольствием занимается кулинарией и наслаждением едой, катанием на велосипеде, компьютерными играми, умеет рисовать в стиле арт-хаус, но в первую очередь для него важна музыка - ее сочинение и исполнение.

Ксения Рунце училась в Санкт-Петербурге на актерском факультете, по образованию актриса драматического театра и кино. С подросткового возраста начала писать свои стихи, которые затем превратились в оригинальные песни. Она также умеет играть на фортепиано, преподает детям актерское мастерство, занимается фотографией, играет в спектаклях и участвует в съемках как модель.

А Маша, известная под псевдонимом MarLi, занимается музыкой уже более десяти лет. В 13 лет она записала свою первую оригинальную песню, а сейчас учится оперному пению в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола. Она выступала в музыкальных клубах, исполняя песни в стилях хип-хоп и поп-музыки, и жюри шоу видит потенциал объединить её оперное мастерство с хип-хопом.

Смотри музыкальное шоу "Хит за 300 минут" по выходным в 20:15 на канале TV3 Plus и выбирай своего фаворита!