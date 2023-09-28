Определены финалисты шоу "Хит за 300 минут"

На прошедших выходных в музыкальном шоу "Хит за 300 минут", событиям которого можно следить на канале TV3 Plus, были проведены два этапа кастинга участников. К заключению вечера были выбраны десять финалистов, которые будут соревноваться за главный приз – 3 оригинальных песни и видеоклипы к ним, а также контракт с музыкальном лейблом "LVTISHI Music".
Познакомимся с финалистами шоу!
Владислав Евдокимов уже с детства обожал музыкальные тв-шоу, что вызвало интерес к музыке с раннего возраста. С первого класса пел в школьном хоре и закончил музыкальную школу. Однако к 13 годам он осознал, что хочет испытать свои силы в сольном пении. Он также профессионально занимается плаванием, и именно тренер по плаванию вдохновила его серьезно заняться музыкой. Владислав участвовал в нескольких благотворительных проектах, концертах и телевизионных шоу, включая "Х-Фактор". В настоящее время пишет свои собственные песни на латышском языке под сценическим псевдонимом VJay, но вскоре планирует начать писать песни также на русском языке.
Близняшки из Риги Элина и Диана Клагишь похожи словно две капли воды. Несмотря на то, что вокально они небыли самыми уверенными участницами, жюри увидело в них потенциал, с которым можно работать.
За победу в шоу также будет бороться тридцатилетняя Карина Самчук. Она фотограф из Риги, которая в свободное время увлекается рисованием и танцами. Алена учится на архитектора, но с 14 лет увлекается музыкой и пишет свои собственные песни под именем Tvojadusha
Саша же убедила жюри своим вокалом и стилем, удерживая их внимание на протяжении всего своего выступления.
Наибольшим сюрпризом для жюри и участников стала 12-летняя Элеонора Гиберте. Она учится в седьмом классе и уже пять лет посещает музыкальную школу и умеет играть на шести музыкальных инструментах.
Артем уже несколько лет профессионально занимается музыкой. Параллельно учится чтобы стать музыкальным продюсером. Загадочный Милтон Carrera в повседневной жизни работает в сфере логистики, но в свободное время с удовольствием занимается кулинарией и наслаждением едой, катанием на велосипеде, компьютерными играми, умеет рисовать в стиле арт-хаус, но в первую очередь для него важна музыка - ее сочинение и исполнение.
Ксения Рунце училась в Санкт-Петербурге на актерском факультете, по образованию актриса драматического театра и кино. С подросткового возраста начала писать свои стихи, которые затем превратились в оригинальные песни. Она также умеет играть на фортепиано, преподает детям актерское мастерство, занимается фотографией, играет в спектаклях и участвует в съемках как модель.
А Маша, известная под псевдонимом MarLi, занимается музыкой уже более десяти лет. В 13 лет она записала свою первую оригинальную песню, а сейчас учится оперному пению в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола. Она выступала в музыкальных клубах, исполняя песни в стилях хип-хоп и поп-музыки, и жюри шоу видит потенциал объединить её оперное мастерство с хип-хопом.
Смотри музыкальное шоу "Хит за 300 минут" по выходным в 20:15 на канале TV3 Plus и выбирай своего фаворита!
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