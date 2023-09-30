Когда люди создают отношения или женятся, никто, скорее всего, не предполагает, что в какой-то момент один из партнеров "сорвется налево". К сожалению, так происходит довольно часто, когда заканчивается период розовых очков или отношения или брак погрязли в нерешенных взаимных проблемах. Можно ли после измены остаться в отношениях? Можно ли простить ее? Объясняет психолог для пар Рута Бачулите.