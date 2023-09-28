"Прощальный подарок от Нацобъединения": Минкульт о запрете общественных СМИ на русском языке

Концепция национальной безопасности необходима, но запрет на вещание на русском языке и переход с 1 января 2026 года всех общественных СМИ Латвии на государственный язык требуют более детального изучения и более длительного переходного периода, отметила новый министр культуры Агнесе Логина в интервью программе "Домская площадь". Она назвала эту установку "прощальным подарком от Национального объединения", пишет Rus.LSM.
"Я хочу начать с того, что концепция национальной безопасности сама по себе необходима. Для Латвии сейчас очень актуальны вопросы внутренней и внешней безопасности. Их значение только возрастает. Это должно отражаться в приоритетах государства. Мнение нашей партии по вопросу о роли общественных СМИ, особенно о роли медиа на других языках, отличается от мнения наших предшественников, Национального объединения. Пункт о прекращении вещания на русском языке с 2026 года является политической установкой Нацобъединения. У нас - у меня лично и у моей партии - иное представление: мы считаем, что по этой теме нужны более детальные дискуссии и более длительный переходный период.
Отказаться от вещания на русском языке к 2026 году мы считаем поспешным решением.
Мы воспринимаем эту установку как прощальный подарок от Национального объединения", - заявила Агнесе Логина в интервью (цитату приводит Rus.LSM).
Напомним, Латвийское радио и Латвийское телевидение (LTV) выступают категорически против включенного в поддержанный правительством проект концепции национальной безопасности запрета на создание с 2026 года контента общественных СМИ на русском языке, сообщили агентству LETA представители LTV.
По мнению общественных СМИ, в нынешних геополитических условиях такое решение близоруко и диаметрально противоположно поставленной цели - укреплению безопасности информационного пространства. Исключая качественный, отвечающий интересам и ценностям общества контент на русском языке, государство само косвенно будет способствовать потреблению нелегального контента на каналах российской пропаганды.
"Надеяться, что все люди, ежедневно потребляющие медиаконтент на русском языке, с 1 января 2026 года переключатся на вещающие на латышском языке СМИ - это принятие желаемого за действительное, а не решение, основанное на исследованиях о привычках потребления продукции СМИ", - сказано в публичном заявлении для СМИ.
Общественные СМИ призывают политиков компетентно и стратегически мудро решать вопросы сплоченности общества. Кроме того, общественные СМИ считают недопустимым поспешный процесс продвижения и принятия такого решения, как документ ограниченной доступности, при составлении которого не проводились консультации с Советом по общественным электронным СМИ, самими СМИ и экспертами, углубленно изучавшими вопросы дезинформации в условиях гибридной войны.
Латвийское радио и LTV призывают комиссию по национальной безопасности и Сейм пересмотреть поддержанный правительством и представленный в парламент проект концепции, уточнив раздел об устранении угрозы информационному пространству Латвии, в том числе вычеркнув из него раздел о запрете для общественных СМИ на создание контента на русском языке, говорится в заявлении.
Как сообщалось, поддержанный правительством проект концепции национальной безопасности предусматривает, что с 1 января 2026 года в Латвии контент, создаваемый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке и языках, принадлежащих европейскому культурному пространству.
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