"Прощальный подарок от Нацобъединения": Минкульт о запрете общественных СМИ на русском языке

"Я хочу начать с того, что концепция национальной безопасности сама по себе необходима. Для Латвии сейчас очень актуальны вопросы внутренней и внешней безопасности. Их значение только возрастает. Это должно отражаться в приоритетах государства. Мнение нашей партии по вопросу о роли общественных СМИ, особенно о роли медиа на других языках, отличается от мнения наших предшественников, Национального объединения. Пункт о прекращении вещания на русском языке с 2026 года является политической установкой Нацобъединения. У нас - у меня лично и у моей партии - иное представление: мы считаем, что по этой теме нужны более детальные дискуссии и более длительный переходный период.