Общественные СМИ выступают против запрета на создание контента на русском языке

По мнению общественных СМИ, в нынешних геополитических условиях такое решение близоруко и диаметрально противоположно поставленной цели - укреплению безопасности информационного пространства. Исключая качественный, отвечающий интересам и ценностям общества контент на русском языке, государство само косвенно будет способствовать потреблению нелегального контента на каналах российской пропаганды.

"Надеяться, что все люди, ежедневно потребляющие медиа-контент на русском языке, с 1 января 2026 года переключатся на вещающие на латышском языке СМИ - это мышление желаний, а не решение, основанное на исследованиях о привычках потребления продукции СМИ", - сказано в публичном заявлении для СМИ.

Общественные СМИ призывают политиков компетентно и стратегически мудро решать вопросы сплоченности общества. Кроме того, общественные СМИ считают недопустимым поспешный процесс продвижения и принятия такого решения, как документ ограниченной доступности, при составлении которого не проводились консультации с Советом по общественным электронным СМИ, самими СМИ и экспертами, углубленно изучавшими вопросы дезинформации в условиях гибридной войны.