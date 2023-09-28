Запрет общественным СМИ вещать на русском? Утвердили новую концепцию национальной безопасности

Сейм утвердил новую концепцию национальной безопасности, которая определяет стратегические принципы предотвращения угроз для государства и приоритеты разработки новых документов политического планирования, законодательства и планов действий в области национальной безопасности. Пункт о запрете на вещание русскоязычных общественных СМИ с 1 января 2026 года был включен в концепцию.
Пересмотр предыдущей концепции был необходим в связи со значительным ухудшением ситуации в сфере международной безопасности из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
Важнейшим приоритетом национальной безопасности является предотвращение угроз информационному пространству Латвии, которое должно опираться на сильные местные латвийские СМИ и качественное содержание информационной среды на латышском языке. Учитывая, что роль государственного языка усиливается во всех сферах жизни, с 1 января 2026 года контент, создаваемый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке или на языке, принадлежащем европейскому культурному пространству. Когда государство прекратит финансирование русскоязычного контента, процесс создания единого информационного пространства будет завершен, а русскоязычный контент продолжит существовать в коммерческих СМИ за частный счет, говорится в концепции.
В концепции отмечается, что угрозы национальной безопасности Латвии связаны с развитием международной ситуации с безопасностью, войной России в Украине, гибридными угрозами, киберугрозами и тенденциями международного терроризма.
Также безопасности Латвии по-прежнему угрожают долгосрочные усилия некоторых стран политическими, экономическими и информационными средствами влиять на государство, общество и его ценности, западно-ориентированный внешнеполитический курс страны и внутриполитическую стабильность.
В документе отмечается, что война России против Украины сильно повлияла на латвийское общество, выявив различие взглядов, идеологических убеждений и исторической памяти отдельных групп с ценностями большей части общества. Эти различия ярко проявляются в симпатиях некоторых групп жителей к Кремлю, публичной поддержке российской агрессии в Украине и открытости российскому влиянию.
Поэтому в Латвии существует риск обострения этнической напряженности, которая в настоящее время носит латентный характер, но может усилиться из-за недовольства текущей ситуацией и агрессивности, говорится в концепции.
Война России против Украины повышает и военную угрозу для Латвии. Несмотря на значительные потери, Россия по-прежнему останется основным источником угрозы для безопасности Латвии и региона Балтийского моря в целом.
Российские идеологи и пропагандисты формируют у российского общества негативное и агрессивное отношение к странам Балтии. Россия продолжает использовать широкий спектр имеющихся в ее распоряжении средств, включая дезинформацию, для влияния на политику стран Балтии, говорится в концепции.
В то же время эти действия, а также поддержка Латвией Украины вызвали волну агрессии среди сторонников Кремля. Агрессия и вражда выражаются в основном в комментариях в социальных сетях, но нередко инциденты происходят и на улицах, в том числе в отношении беженцев из Украины.
С учетом риска роста этнической напряженности органы государственной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами должны постоянно отслеживать ситуацию, чтобы предотвратить эскалацию напряженности и выявлять сигналы, когда внешние субъекты стремятся использовать эти факторы в своих интересах, отмечается в концепции.
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