Запрет общественным СМИ вещать на русском? Утвердили новую концепцию национальной безопасности

В документе отмечается, что война России против Украины сильно повлияла на латвийское общество, выявив различие взглядов, идеологических убеждений и исторической памяти отдельных групп с ценностями большей части общества. Эти различия ярко проявляются в симпатиях некоторых групп жителей к Кремлю, публичной поддержке российской агрессии в Украине и открытости российскому влиянию.

Поэтому в Латвии существует риск обострения этнической напряженности, которая в настоящее время носит латентный характер, но может усилиться из-за недовольства текущей ситуацией и агрессивности, говорится в концепции.

Война России против Украины повышает и военную угрозу для Латвии. Несмотря на значительные потери, Россия по-прежнему останется основным источником угрозы для безопасности Латвии и региона Балтийского моря в целом.

Российские идеологи и пропагандисты формируют у российского общества негативное и агрессивное отношение к странам Балтии. Россия продолжает использовать широкий спектр имеющихся в ее распоряжении средств, включая дезинформацию, для влияния на политику стран Балтии, говорится в концепции.

В то же время эти действия, а также поддержка Латвией Украины вызвали волну агрессии среди сторонников Кремля. Агрессия и вражда выражаются в основном в комментариях в социальных сетях, но нередко инциденты происходят и на улицах, в том числе в отношении беженцев из Украины.

С учетом риска роста этнической напряженности органы государственной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами должны постоянно отслеживать ситуацию, чтобы предотвратить эскалацию напряженности и выявлять сигналы, когда внешние субъекты стремятся использовать эти факторы в своих интересах, отмечается в концепции.