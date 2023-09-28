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Пятница cтанет последним по-летнему теплым днем

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Shutterstock

Пятница, 29 сентября, станет последним по-летнему теплым днем, когда воздух прогреется до +24 градусов, а уже в выходные, по прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура не превысит +20 градусов.

Ночь на пятницу будет теплой - от +9 до +14 градусов, на побережье - до +14…+16 градусов.

День будет солнечным, но во второй половине дня начиная с запада усилится облачность, а в отдельных регионах Курземе возможен дождь. Температура воздуха днем составит +19…+24 градуса.

В Риге пятница будет преимущественно солнечной и сухой, воздух прогреется до +22…+24 градусов.

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