Пятница cтанет последним по-летнему теплым днем

Ночь на пятницу будет теплой - от +9 до +14 градусов, на побережье - до +14…+16 градусов.

День будет солнечным, но во второй половине дня начиная с запада усилится облачность, а в отдельных регионах Курземе возможен дождь. Температура воздуха днем составит +19…+24 градуса.

В Риге пятница будет преимущественно солнечной и сухой, воздух прогреется до +22…+24 градусов.

Галерея: Осень в Европе