В четверг и пятницу над Латвией на малых высотах пролетят истребители

ВВС призывают население Латвии не беспокоиться и с пониманием отнестись к полетам самолетов на низкой высоте.

Также в Минобороны сообщали, что в четверг во время учений Namejs 2023 на короткое время может быть перекрыто пешеходное движение на участках улиц Сколас, Элизабетес и Кр. Валдемара вокруг комплекса зданий Минобороны.

В ходе учений могут использоваться учебные боеприпасы и средства боевой имитации, создающие шум, но не угрожающие здоровью и жизни окружающих людей.

Уже сообщалось, что с 5 сентября по 2 октября по всей территории Латвии проходят комплексные учения национальной обороны Namejs 2023, организованные Национальными вооруженными силами.

Во время учений планируется присутствие подразделений Земессардзе на некоторых улицах центра Риги. Жителей столицы просят с пониманием отнестись к военным учениям.