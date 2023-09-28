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Изнасилование несовершеннолетней дочери: мужчина получил 20 лет тюрьмы

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Тюрьма. Иллюстративное фото
Тюрьма. Иллюстративное фото Фото: Inked Pixels/Shutterstock

В четверг, 28 сентября, Рижский районный суд за изнасилование несовершеннолетней дочери приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора, сообщили в суде.

Приговор еще могут обжаловать в апелляционной инстанции.

Ранее прокуратура Пририжья направила в суд уголовное дело, по которому к уголовной ответственности за изнасилование своей дочери, не достигшей 16-летнего возраста, сексуальное насилие над ней, принуждение ее к проституции и хранение порнографических материалов был привлечен мужчина.

Согласно обвинительному заключению, мужчина, используя моменты пребывания наедине с несовершеннолетней дочерью для удовлетворения своего сексуального желания, а также воспользовавшись беспомощностью несовершеннолетней и доверием к нему как к отцу, изнасиловал ее.

Подобные действия совершались несколько раз. Также обвиняемый как минимум трижды совершил с потерпевшей анальный половой акт. В результате противоправных действий подсудимого были поставлены под угрозу половая неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и психическое развитие потерпевшей.

Обвиняемый также просил дочь прислать ему фотографии и видео действий сексуального характера. Чтобы поощрить и побудить к этому девушку, обвиняемый обещал той в обмен на запрошенный видеоматериал материальные блага, а в случае отказа запрещал ей пользоваться мобильным телефоном. Присланные фотографии и видео он хранил на своем компьютере.

К обвиняемому применена мера пресечения - содержание под стражей.

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ул. Матиса 49-3, Рига

Телефон: 673 785 39

Электронная почта: centrs@marta.lv

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Тел.: 291 954 42

Электронная почта: centrs@martaliepaja.lv

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Телефон: 670 125 15, 673 983 83

Электронная почта: gimenes@krize.lv

Кризисно-консультационный центр "Скалбес"

Улица Кунгу 34, Рига

Тел.: 245 517 00, 277 222 92

Электронная почта: skalbes@skalbes.lv

Кризисный центр для семей с детьми "Паспарне"

ул. Талсу 39, Вентспилс

Тел.: 636 615 15, 220 124 34.

Электронная почта: pasparne_kc@inbox.lv

Фонд "Центр Валдардзе"

Улица Райна 9f, Валмиера

Тел.: 642 206 86

Электронная почта: valdardze@inbox.lv

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