Изнасилование несовершеннолетней дочери: мужчина получил 20 лет тюрьмы

В четверг, 28 сентября, Рижский районный суд за изнасилование несовершеннолетней дочери приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора, сообщили в суде.
Приговор еще могут обжаловать в апелляционной инстанции.
Ранее прокуратура Пририжья направила в суд уголовное дело, по которому к уголовной ответственности за изнасилование своей дочери, не достигшей 16-летнего возраста, сексуальное насилие над ней, принуждение ее к проституции и хранение порнографических материалов был привлечен мужчина.
Согласно обвинительному заключению, мужчина, используя моменты пребывания наедине с несовершеннолетней дочерью для удовлетворения своего сексуального желания, а также воспользовавшись беспомощностью несовершеннолетней и доверием к нему как к отцу, изнасиловал ее.
Подобные действия совершались несколько раз. Также обвиняемый как минимум трижды совершил с потерпевшей анальный половой акт. В результате противоправных действий подсудимого были поставлены под угрозу половая неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и психическое развитие потерпевшей.
Обвиняемый также просил дочь прислать ему фотографии и видео действий сексуального характера. Чтобы поощрить и побудить к этому девушку, обвиняемый обещал той в обмен на запрошенный видеоматериал материальные блага, а в случае отказа запрещал ей пользоваться мобильным телефоном. Присланные фотографии и видео он хранил на своем компьютере.
К обвиняемому применена мера пресечения - содержание под стражей.
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