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Побит рекорд тепла для 28 сентября

rus.tvnet.lv/LETA
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Пляж. Иллюстративное фото
Пляж. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere / LETA

В четверг, 28 сентября, превышен прежний рекорд тепла для 28 сентября, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

До этого самая высокая температура воздуха 28 сентября была зафиксирована в Павилосте в 1981 году - +24,2 градуса.

Сегодня в Мерсрагсе температура воздуха к 14:00 достигла +25,1 градуса, а в Бауске к 16:00 столбики термометров поднялись до +25,6 градуса. К 16:00 новые рекорды не были установлены только в Айнажи, Колке и Лиепае

Как сообщалось, новые рекорды тепла в Латвии были установлены и в среду, 27 сентября.

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