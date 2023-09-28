Хотя латвийцы все чаще опознают звонки от мошенников, те придумывают все новые сценарии для использования доверия людей. Результаты вызывают тревогу: за восемь месяцев этого года у клиентов четырех крупнейших банков Латвии были выманены почти семь миллионов евро.
Новые уловки мошенников: помогая "разоблачить нечестного сотрудника банка" женщина потеряла почти 30 тысяч
Глава отдела безопасности SEB Banka Марцис Пелцис отмечает, что латвийцы все чаще опознают мошенников, которые предлагают "уникальные инвестиционные возможности" или угрожают штрафами или блокировкой счетов, выдавая себя за сотрудников банка, полиции или службы безопасности. "Тем не менее, случаются ситуации, которые даже мы, готовя различные обучающие материалы для клиентов, не можем себе представить", - признается Пелцис.
Вот один из таких случаев: Лиене (имя изменено) позвонил человек, назвавшийся сотрудник банка и сообщил, что данные ее Smart-ID известны третьему лицу - другому сотруднику банка, который ими злоупотребляет. Звонивший попросил у Лиену помочь разоблачить нечестного коллегу.
Лиене согласилась, и разговор продолжился в приложении Telegram. В мессенджере с женщиной связался некто, представившийся представителем Госполиции. В ходе разговора женщина не только раскрыла свои личные данные и пароли, но и разрешила удаленный доступ к своему компьютеру. Злоумышленники присылали Лиене различные "документы" и "подтверждения", чтобы убедить ее в серьезности ситуации.
"Разоблачая нечестного сотрудника", Лиене не только совершила несколько денежных переводов, но и согласилась на якобы проверку своей кредитной истории, которая закончилась тем, что на ее имя было взято несколько кредитов. В свою очередь, чтобы защитить как свои, так и заемные средства от "нечестного сотрудника банка", звонившие убедили Лиене снять наличные в банкомате и передать их страховому брокеру, что женщина и сделала.
Звонившие утверждали, что все это происходит для того, чтобы разоблачить сотрудника-мошенника, и предупреждали, что действия нужно совершать тайно и не сообщать ни одному другому представителю банка. Также было обещано, что позднее клиентка получит как обновленные данные доступа к банку, так и вернет все свои средства.
Лишь отдав незнакомцам почти 30 тысяч евро, Лиене поняла, что стала жертвой мошенников.
Сейчас делом занимается настоящая Госполиция, но удастся ли Лиене вернуть потерянные деньги или хотя бы их часть, пока сказать сложно, признает Пелцис.
В связи с этим случаем он предупреждает клиентов любого банка - ни один банк ни при каких обстоятельствах не будет привлекать своих клиентов к каким-либо внутренним проверкам и тем более не будет запрашивать операции, связанные с перечислением денег или снятием средств в банкоматах.
"Если к вам обратился сотрудник банка с непонятной или необычной просьбой, не стесняйтесь завершить разговор и самостоятельно обратиться в свой банк для разъяснения вопроса", - говорит представитель SEB Banka, призывая помнить, что
банки и Госполиция не общаются с жителями в приложении Telegram.
Чтобы повысить осведомленность общественности о том, как распознавать мошенников и защитить себя, SEB Banka разработал кодекс "Семь НЕТ". В нем обобщены наиболее важные действия, которые помогут не стать жертвой мошенников.
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