Новые уловки мошенников: помогая "разоблачить нечестного сотрудника банка" женщина потеряла почти 30 тысяч

Звонившие утверждали, что все это происходит для того, чтобы разоблачить сотрудника-мошенника, и предупреждали, что действия нужно совершать тайно и не сообщать ни одному другому представителю банка. Также было обещано, что позднее клиентка получит как обновленные данные доступа к банку, так и вернет все свои средства.

Лишь отдав незнакомцам почти 30 тысяч евро, Лиене поняла, что стала жертвой мошенников.

Сейчас делом занимается настоящая Госполиция, но удастся ли Лиене вернуть потерянные деньги или хотя бы их часть, пока сказать сложно, признает Пелцис.

В связи с этим случаем он предупреждает клиентов любого банка - ни один банк ни при каких обстоятельствах не будет привлекать своих клиентов к каким-либо внутренним проверкам и тем более не будет запрашивать операции, связанные с перечислением денег или снятием средств в банкоматах.

"Если к вам обратился сотрудник банка с непонятной или необычной просьбой, не стесняйтесь завершить разговор и самостоятельно обратиться в свой банк для разъяснения вопроса", - говорит представитель SEB Banka, призывая помнить, что

банки и Госполиция не общаются с жителями в приложении Telegram.

Чтобы повысить осведомленность общественности о том, как распознавать мошенников и защитить себя, SEB Banka разработал кодекс "Семь НЕТ". В нем обобщены наиболее важные действия, которые помогут не стать жертвой мошенников.