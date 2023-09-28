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Беларусь обвинила Польшу в нарушении воздушного пространства

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Вертолет. Иллюстративное фото
Вертолет. Иллюстративное фото Фото: SIPA/Scanpix

Беларусь, близкий союзник России, обвинила Польшу в двух нарушениях воздушного пространства.

В 15:20 и 16:20 по местному времени (14:20 и 15:20 по центральноевропейскому времени) польский вертолет пролетел над белорусской границей, сообщило Минобороны Беларуси в своем Telegram-канале.

Летательный аппарат якобы влетел в воздушное пространство Беларуси на глубину полутора километров. Минобороны заявило, что совместно с МИД готовят дипломатическую ноту по этому вопросу.

Пресс-секретарь Оперативного командования вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что информация официального Минска не соответствует прадве. "Никакого нарушения пространства с нашей стороны не было. У нас есть подтверждения наших радиолокационных систем", - заявил он.

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