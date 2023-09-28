Триллер с погоней: Би-би-си помогла спасти жизни шести нелегалов, задыхавшихся в фуре с бананами

Что удалось выяснить?

По словам Кхюэ Лю, звонивший сообщил только, что в рефрижераторе находятся примерно шесть человек, что фура все еще находится на территории Франции, что она направлялась к границе с Великобританией, но изменила маршрут.

Ни номера рефрижератора, ни его местонахождения, ни нового направления движения звонивший не знал.

Он сообщил журналисту, что внутри рефрижератора начал работать кондиционер, стало очень холодно, и люди паникуют.

На том этапе звонивший полагал, что все находившиеся в фуре – женщины.

«Здесь очень холодно, написала мне текстовое сообщение молодая женщина, находившаяся внутри. Звонить она почему-то не могла. Возможно, это было связано с типом сим-карты, которую она использовала», - говорит журналист.

Она также сообщила, что рефрижератор перевозит бананы и что он заперт снаружи железной скобой.

Кроме того, девушка прислала два коротких видео. На одном из них видно, что темный кузов до потолка набит коробками с фруктами, а люди сидят вплотную друг к другу на крошечном свободном пространстве на полу.

«Я не могу дышать», - говорит на видео молодой голос на безупречном английском. Также слышно, как кто-то из пассажиров кашляет.