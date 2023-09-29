Сражение за Токмак. Удастся ли ВСУ достичь главной цели наступления этого года

Сам город Токмак расположен в низине, как и стратегически важный Мелитополь, что в 40 км к юго-западу от него.

Михаил Жирохов считает, что если ВСУ смогли сохранить резервы, то их могут ввести в бой для окружения Токмака после того, как украинские подразделения преодолеют «линию Суровикина» между Новопрокоповкой и Вербовым.

И тут ключевой вопрос — есть ли эти резервы и сколько их?

«Непонятно, сколько резервов. Если у ВСУ еще есть треть бригад в резерве, то возможен такой рывок. Но это будет только один рывок, потому что, к сожалению, часть резервов уже истощена в летних боях», — прогнозирует Жирохов.

Почему так важен Токмак?

Токмак — один из крупнейших городов Запорожской области, остающихся под контролем россиян. Мелитополь (около 150 тысяч жителей до войны) и Бердянск (110 тысяч жителей) также оккупированы российскими войсками, но они дальше от линии фронта, и говорить об их освобождении в ближайшее время не приходится.

Но Токмак важен еще и тем, что является перевалочным пунктом для российских войск и крупным транспортным узлом. Его освобождение открывает путь на Мелитополь.

Через этот город проходит также автомагистраль из оккупированного Крыма в российский Ростов-на-Дону. Поскольку Керченский мост — альтернативный путь россиян — украинцы периодически обстреливают, эта магистраль приобретает стратегическое значение для обеих сторон конфликта.