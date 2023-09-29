США выдвинули Украине условия поддержки. Что это значит?

Реформы в обмен на оружие?

Письмо с перечнем реформ, направленное Киеву американскими властями, вызвало в Украине бурные дебаты. Хотя в его тексте, обнародованном "Украинской правдой", и не указано, какая именно помощь от Соединенных Штатов ставится в зависимость от проведения Украиной реформ, однако ряд аналитиков расценили случившееся как предложение "реформы в обмен на оружие".

"Да, реформы нужны. И США вполне могут требовать их в обмен на финансирование украинского бюджета, гуманитарной помощи, разных программ. Но не поставок оружия, ведь снаряды и танки у нас никто не ворует и на базарах не продает. Нам очень прозрачно намекают: "Реформируйтесь или сдохните", - не скрывает эмоций телеведущая с канала "Общественное Крым" Лариса Волошина.

Здание Верховной рады Фото: Imago/P. Seyfferth

Бывший и.о. генпрокурора Украины, депутат Рады нескольких предыдущих созывов Виктор Чумак акцентирует внимание на том, что требования США относительно реформ не новы для Украины, о них международные партнеры говорили начиная с 2014 года, однако в течение этого времени Киев не проводил их, а имитировал. "Для чего? Власть менялась и каждая новая отвоевывала себе время для бесконтрольного обогащения. Теперь инструмент Запада - это оружие и военная поддержка. Значит, на кону не просто поддержка, а само существование государства", - написал в Facebook Чумак.