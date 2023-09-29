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Видео ⟩ Жители волнуются из-за расписания автобусов в Валмиере

rus.tvnet.lv
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Расписание автобуса
Расписание автобуса Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Райтис из Валмиеры - отец двоих детей, и для него день начинается еще до того, как они проснутся. В начале сентября с женой Райтиса произошла неприятная ситуация - во время ожидания автобуса в центре города мимо семьи проехал микроавтобус с табличкой в окне, что свободных мест - нет, сообщает программа Bez tabu.

Муниципалитет не стал комментировать движение городского общественного транспорта, предоставив разъяснения поставщику услуг - компании VTU Valmiera.

Однако, по словам представителя компании, перестроив, оптимизировав и реорганизовав транспортную схему и маршруты, в выигрыше окажутся сами пассажиры. Им нужно только привыкнуть и понять нововведения.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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