"Европейский небесный щит": главное о новой системе ПВО НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), представляя проект, говорил о "выигрыше в сфере безопасности для всей Европы" и утверждал, что европейская ПВО будет дешевле и боеспособнее, чем если бы каждая страна строила свою собственную дорогостоящую и сложную систему ПВО. Однако Франция, Италия и Польша до сих пор не присоединились к ESSI. Париж, со своей стороны, подверг критике тот факт, что для проекта планируется закупить технологии и вооружения в Израиле и США.

Целью ESSI является создание максимально скоординированной системы ПВО малой, средней и большой дальности, чтобы иметь возможность защищаться от любых угроз с воздуха. На своей странице в интернете министерство обороны ФРГ определяет малую дальность как расстояние до 15 км по земле и до 6 км в высоту. Среднюю дальность - от 15 до 50 км и до 25 км соответственно. Большую - как расстояние более 50 км и высоту до 35 км.

Системы ПВО IRIS-T SLM для защиты от атак беспилотников

"Во всех трех видах систем ПВО - в зависимости от дальности - существуют изъяны в их возможностях, которые должны быть устранены с помощью ESSI, либо уже имеющиеся возможности должны быть расширены или усилены", - отмечают в немецком Минобороны. Для этого существующее вооружение должно быть заменено на более современное, такое как IRIS-T SLM.