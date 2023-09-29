Утром в пятницу, 29 сентября, украинский беспилотник сбросил взрывчатку на электроподстанцию в населенном пункте Белая в Курской области неподалеку от границы с Украиной, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.
Видео ⟩ Украинский дрон атаковал подстанцию в Курской области
"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место. К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно", - написал он в Telegram.
Минобороны России объявило, что 11 беспилотников были сбиты: 10 - в Курской области, 1 - в Калужской.
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