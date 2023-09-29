Видео ⟩ Украинский дрон атаковал подстанцию в Курской области

"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место. К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно", - написал он в Telegram.