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Видео ⟩ Украинский дрон атаковал подстанцию в Курской области

rus.tvnet.lv
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Дрон. Иллюстративное фото
Дрон. Иллюстративное фото Фото: Publicitātes foto

Утром в пятницу, 29 сентября, украинский беспилотник сбросил взрывчатку на электроподстанцию в населенном пункте Белая в Курской области неподалеку от границы с Украиной, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.

"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место. К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно", - написал он в Telegram.

Минобороны России объявило, что 11 беспилотников были сбиты: 10 - в Курской области, 1 - в Калужской.

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