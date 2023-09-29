В Мексике подтвердили смерть шести подростков, похищенных после вечеринки

По словам представителя властей, накануне были обнаружены шесть тел, в которых опознали похищенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

"На место происшествия выехали прокуроры (..), были составлены экспертные заключения и проведена судебно-медицинская экспертиза, а вчера вечером родственники уже смогли опознать этих молодых людей", - рассказал чиновник местному телевидению Milenio TV.

В среду, 27 сентября, официальные лица сообщили, что седьмой похищенный подросток был найден живым. Он был госпитализирован с ушибами головы и носа, а также возможными переломами.

Подростки были похищены группой вооруженных людей после вечеринки в загородном доме. Были арестованы двое подозреваемых, которые могут быть связаны с этим преступлением.

Два наркокартеля борются за контроль над маршрутами наркотрафика в США.

В августе боевики наркокартеля похитили, пытали и убили пятерых мексиканцев в возрасте от 19 до 22 лет в штате Халиско на западе страны.

С 1962 года в стране было зарегистрировано более 110 000 случаев исчезновения людей, в которых в основном виноваты преступные организации.