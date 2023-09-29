Линда Абу Мери ответила на 12 животрепещущих вопросов и рассказала о себе много нового

Свою работу на Латвийском телевидении совсем недавно прекратила диктор "Утренней панорамы" Линда Абу Мери. В гостях программы Ar dziesmu par dzīvi на Radio SWH она ответила на 12 вопросов ведущего, которые позволяют узнать ее лучше.
- Ты когда-нибудь сажала деревья?
- Даже несколько раз, да. Я не только на кухне хлопочу, но и на клумбе, и на газоне - у меня есть вишня и яблони.
- Ты что-то собираешь?
- Я хотела бы сказать, что собираю хорошие эмоции и очень хорошие впечатления - это самое важное. Еще у меня магнитики на холодильнике.
- Любимое животное?
- Мне было бы тяжело выбрать, поскольку я не большая кошатница или собачница. Все животные хорошие.
- На каких языках ты можешь говорить?
- Я могу говорить, конечно, на английском. Также на русском языке. Латышский язык - мой родной. Я тоже думаю, что мы все можем общаться на таком человечном языке. Даже когда ты не понимаешь человека, при помощи жестов.
- Назови какого-нибудь учителя.
- Привет Дайнису Ципулису! Он был моим учителем в Бауской начальной школе, учителем истории - замечательный, фантастический педагог. Вот какими должны быть учителя. Воспитатель с большой буквы абсолютно, однозначно. Это начало 90-х, он хотел быть очень прогрессивным, свободомыслящим, он пытался заставить нас называть его на "ты", что ему совершенно не удалось в начальной школе, потому что уважение к учителю было слишком велико, но он был тем, кто определенно также пробудил во мне любовь к истории и интерес к ней во многих отношениях. Он был такой по-человечески хороший, умный и классный учитель.
- Какие виды спорта тебе интересны?
- Знаешь, мне интересны те виды спорта, которые волнуют нас всех. Я, конечно, болела за наших хоккеистов - о боже, то, что они сделали... Такие молодцы! И баскетболисты, и вообще все спортсмены - что они отдают, какие усилия прикладывают, с каким количеством энергии, сколько времени это требует, и нет никакой гарантии, что ты будешь лучшим, но потом, когда они стараются и хотят стать лучшими, тогда мы видим, как много можно добиться с помощью этого.
- У тебя дома есть какая-то игра?
- "Монополии" нет, но была игра с пингвинчиками.
- "Ричу Рачу", судоку, "Монополия" - такие вещи тебя не интересуют?
- Знаешь, есть много чего другого чем заняться. Просто не выходит.
- Во сколько лет тебя впервые пригласили и ты пошла на свидание?
- Это было в средней школе. Это, кажется, было свидание в середине десятого класса - в каких 16 лет.
- Сколько раз ты смотрела какой-нибудь фильм?
- Есть фильмы, которые можно смотреть и смотреть. Например, "Храброе сердце" - можно смотреть бесконечное количество раз, или "Робин Гуда" я могу смотреть бесчисленное количество раз. Да, есть такие старые фильмы, которые мне очень и очень нравятся. И "Джеймс Бонд", конечно, все фильмы.
- У тебя в детстве был какой-нибудь плакат со знаменитостью на стене?
- Да, у меня были плакаты с Брайаном Адамсом, Жаном-Клодом ван Даммом.
- И проделки - что сразу приходит на ум из детства?
- Это не проделки, а, может быть, шалость. Я была совсем маленькая, может быть, четыре года... - у бабушки, мама на работе, и я не знаю, где я нашла синие тени. Маленький ребенок видит, что мама рисует тени на глазах, и, конечно, я тоже нарисовала эти синие тени на своих. Помню, я подошла к бабушке, и у нее было такое страшное выражение лица - что случилось, почему у меня голубые глаза? Она, конечно, подумала, что я где-то ударилась, но, к счастью, это были просто тени.
Полную версию интервью можно послушать тут:
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