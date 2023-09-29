Линда Абу Мери ответила на 12 животрепещущих вопросов и рассказала о себе много нового

- Какие виды спорта тебе интересны?

- Знаешь, мне интересны те виды спорта, которые волнуют нас всех. Я, конечно, болела за наших хоккеистов - о боже, то, что они сделали... Такие молодцы! И баскетболисты, и вообще все спортсмены - что они отдают, какие усилия прикладывают, с каким количеством энергии, сколько времени это требует, и нет никакой гарантии, что ты будешь лучшим, но потом, когда они стараются и хотят стать лучшими, тогда мы видим, как много можно добиться с помощью этого.

- У тебя дома есть какая-то игра?

- "Монополии" нет, но была игра с пингвинчиками.

- "Ричу Рачу", судоку, "Монополия" - такие вещи тебя не интересуют?

- Знаешь, есть много чего другого чем заняться. Просто не выходит.

- Во сколько лет тебя впервые пригласили и ты пошла на свидание?

- Это было в средней школе. Это, кажется, было свидание в середине десятого класса - в каких 16 лет.

- Сколько раз ты смотрела какой-нибудь фильм?

- Есть фильмы, которые можно смотреть и смотреть. Например, "Храброе сердце" - можно смотреть бесконечное количество раз, или "Робин Гуда" я могу смотреть бесчисленное количество раз. Да, есть такие старые фильмы, которые мне очень и очень нравятся. И "Джеймс Бонд", конечно, все фильмы.

- У тебя в детстве был какой-нибудь плакат со знаменитостью на стене?