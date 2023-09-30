Чулпан Хаматова: отъезд из РФ, изучение латышского и "Актриса года" в Латвии

24 февраля Хаматова находилась не в России, а была в отпуске. Она не очень хорошо помнит все свои мысли на момент начала войны. Сначала она поняла, что она "где-то переждет", после ее напугали, дали понять, что лучше в Россию не возвращаться. Об этом актрисе намекнули неофициально. Даже тем людям из официальных структур, которые дают гарантии, что она может вернуться, Чулпан не верит. "Президент моей страны обещал мне и всему миру, что войны не будет", - указала актриса.

Чулпан Хаматова была одной из ведущих актрис московского театра "Современник" и одним из учредителей детского онкологического фонда "Подари жизнь". В свое время она получила поддержку от президента России Владимира Путина на строительство клиники, а также приняла участие в его предвыборной президентской кампании.

В интервью LTV она объяснила, почему приняла решение сотрудничать с властями и участвовала в предвыборной кампании Путина: "Тогда, 10 лет назад, я не могла себе представить ни Крым, ни Донбасс, если мы говорим про ролик. Сотрудничать с властью в ситуации, когда ты хочешь эффективно помочь врачам, которые лечат детей от рака... ты не можешь поменять законы, которые вредят пациентам, без сотрудничества с властью".

В интервью актриса рассказала также о коррупционных схемах в строительной отрасли, которые осложняли ситуацию.