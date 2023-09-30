Чулпан Хаматова: отъезд из РФ, изучение латышского и "Актриса года" в Латвии

1 октября день своего рождения отмечает популярная российская актриса Чулпан Хаматова. Артистка осудила войну в Украине, покинула родину, а ныне живет и работает в Латвии. Рассказываем о ней в рамках рубрики "Звезда недели".
Ранее СМИ писали, что Чулпан Хаматова купила землю в Аматциемсе, в 80 км от Риги. Об этом она сама говорила в 2016 году в интервью газете "Суббота". Актриса тогда восхищалась сказочной природой с косулями и карпами в озерах. Особенно ей понравилось то, что вокруг дома нет никаких заборов.
У актрисы трое дочерей - Ася, Арина и Ия. Они часто фигурируют в ее Instagram-аккаунте.
Антивоенная позиция и отъезд из России
В марте 2022 года в Риге актриса дала интервью Катерине Гордеевой. Она откровенно призналась, что не поддерживает военные действия на территории Украины. Она поняла, что не может жить во лжи, а потому приняла решение забрать детей и уехать из России. Про отъезд Хаматовой стало известно 8 марта.
"Чтобы вернуться в Россию, у меня есть два выхода: это перестать говорить о том, что это война и трагедия, не обращать (я не знаю как) внимания на то, что я вижу собственными глазами и [какую информацию] получаю от своих украинских друзей о том, что там происходит. Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. (...) То есть уйти в такое безразличие ко всему", - сказала она в интервью.
24 февраля Хаматова находилась не в России, а была в отпуске. Она не очень хорошо помнит все свои мысли на момент начала войны. Сначала она поняла, что она "где-то переждет", после ее напугали, дали понять, что лучше в Россию не возвращаться. Об этом актрисе намекнули неофициально. Даже тем людям из официальных структур, которые дают гарантии, что она может вернуться, Чулпан не верит. "Президент моей страны обещал мне и всему миру, что войны не будет", - указала актриса.
Чулпан Хаматова была одной из ведущих актрис московского театра "Современник" и одним из учредителей детского онкологического фонда "Подари жизнь". В свое время она получила поддержку от президента России Владимира Путина на строительство клиники, а также приняла участие в его предвыборной президентской кампании.
В интервью LTV она объяснила, почему приняла решение сотрудничать с властями и участвовала в предвыборной кампании Путина: "Тогда, 10 лет назад, я не могла себе представить ни Крым, ни Донбасс, если мы говорим про ролик. Сотрудничать с властью в ситуации, когда ты хочешь эффективно помочь врачам, которые лечат детей от рака... ты не можешь поменять законы, которые вредят пациентам, без сотрудничества с властью".
В интервью актриса рассказала также о коррупционных схемах в строительной отрасли, которые осложняли ситуацию.
Чулпан Хаматова также приняла участие в митинге 23 апреля, у памятника Свободы в Риге - "Русский голос против войны".
Латышский язык, спектакли на нем и премия "Актриса года"
21 марта 2022 года стало известно, что Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию. Художественный руководитель Нового рижского театра (JRT) Алвис Херманис на своей странице в Facebook сообщил, что пригласил российскую актрису Чулпан Хаматову присоединиться к труппе JRT.
В ноябре 2022 года Хаматова получила награду "Актриса года" за роль в спектакле Алвиса Херманиса Post Scriptum в Новом Рижском театре.
Как пишет Rus.LSM.lv, Хаматова сама принимала награду и обратилась к публике на латышском языке. Она заметила, что очень рада этой награде, и поблагодарила режиссера Алвиса Херманиса. Конечно, не были обделены добрыми словами и все, кто помогал ей в театре, а также зрители.
"Я очень благодарна Латвии, что могу здесь жить и работать в своей профессии. Мне очень важно, что здесь, в Латвии, я могу быть на сцене и полноценно работать. Большое-большое спасибо за это! Спасибо!" - цитирует ее Rus.LSM.lv.
В соцсетях нелестно отзывались не только о факте вручения ей премии, но и о ее приезде в Ригу - актрису называют представителем "мягкой силы" Кремля и сторонницей Путина, которая "вышла из бункера", когда поняла будущий сценарий российских событий с 2014 года. Несколько пользователей Twitter отметили связь Хаматовой с поддержкой режима Путина в контексте награды.
Художественный руководитель Нового Рижского театра и режиссер Алвис Херманис осудил эту критику в Twitter в свойственной ему саркастической манере. Он посоветовал этим людям посмотреть спектакль и вникнуть в его темы, прежде чем высказывать мнение.
После Херманис анонсировал спектакль по Гоголю с Чулпан Хаматовой на латышском языке, но снял его.
В СМИ Чулпан заявляла о готовности учить латышский язык: "Я очень хочу выучить латышский - именно так, чтобы понимать его по-настоящему, чтобы уметь дискутировать и выражать собственную точку зрения не только на уровне экспрессии, а обоснованно и грамотно. Мне кажется это важная составляющая взаимодействия с обществом, социумом, этносом, куда ты попадаешь", - рассказала в эфире программы "Открытый разговор" на LR4 Хаматова.
"Она сдала экзамен по госязыку на 89 баллов. Так она мне сказала. Если я правильно помню - это А2. Не знаю, что это значит. У нас была первая репетиция новой постановки, которая называется "Страна глухонемых", где она все время - с начала и до конца - будет говорить по-латышски", - сказал Алвис Херманис во время интервью в программе Aktuālā intervija. 1:1.
Чулпан призналась в разговоре с изданием rus.nra.lv, что сдала экзамен на знание латышского языка. Актриса сообщила об этом во время обсуждения грядущего спектакля "Страна глухонемых" в Новом Рижском театре. "Я хотела весь новый спектакль посвятить изучению преодоления преграды голоса. И изучению латышского языка. Кстати, недавно сдала экзамен на знание латышского языка", - рассказала Хаматова, которая после переезда в Латвию устроилась в Новый Рижский театр.
С какой целью и на каком уровне актриса сдала экзамен, в материале не упоминается.
16 августа на пресс-конференции Новый Рижский театр рассказал о планах на будущий сезон. Чулпан Хаматова вернется в латышской сценической версии фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих". Об этом сообщается на странице театра. Спектакль будет носить название "Страна глухонемых".
Проект с Андреем Осокиным, клип с Покровским и дуэт с "БИ-2"
Чулпан Хаматова очень активна в Латвии. Она регулярно выступает в рамках "Осокинского фестиваля" вместе с Андреем Осокиным.
На концерте группы "Би-2" в Риге ее появление на сцене стало сюрпризом. Шура пригласил на сцену Чулпан Хаматову, чтобы исполнить вместе с ней хит "Мой рок-н-ролл". Музыкант объяснил, что позвонил Чулпан накануне и пригласил на концерт, а потом предложил ей спеть эту песню, и она любезно согласилась.
"Labvakar, mīļie draugi", - сказала Хаматова, поднявшись на сцену.
В декабре 2022 года вышел клип группы "Ногу Свело!" с участием Чулпан Хаматовой, который был снят в рижском микрорайоне.
RUS TVNET поговорил со вторым режиссером клипа "С Новым годом, сынок" Русланом Фрадкиным. Он рассказал, что работа создана с режиссером Михаилом Сегалом. В главных ролях Артур Смольянинов и Чулпан Хаматова. "Мне кажется, хороший проект получился. И оператор был классный. Приезжал из Берлина. Душевно поснимали", - с улыбкой вспоминает он.
Съемки проходили в стандартной районной многоэтажке, в типовой квартире: "Это история про семью. Там подготовка к Новому году. Конечно, я не буду все рассказывать. Все в клипе увидите. Приятные люди, прикольно поснимали".
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