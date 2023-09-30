Троицкий: "Алла Пугачева главнее, чем Владимир Путин"

"Макаревич, Гребенщиков, Шевчук, Земфира, Алла Пугачева - все они против войны, и это совершенно очевидно. Естественно, для того, чтобы как-то козырнуть власти начинают игры и пляски вокруг Высоцкого и вокруг Цоя", - считает Артемий Троицкий.

Публицист также отметил, что насколько ему известно, все родственники российских супер-звезд живут за границей, но иногда приезжают в Россию. Например, Кристина Орбакайте, которая приезжает в РФ работать. Отдельно он объяснил, почему у Примадонны все-еще нет статуса "иноагента":

"Я думаю, что история с Пугачевой кое-чему научила администрацию президента. Тому что есть некоторые священные коровы, которых лучше не трогать. Те артисты, которые являются своего рода символами и лицами, иконками Советского союза. А Советский союз теперь это большой культ, и взять Лию Ахеджакову объявить иностранным агентом и врагом народа - это контрпродуктивно. Это выстрел себе в ногу, себе дороже выйдет.

Поэтому и Аллу Пугачеву не объявляют иноагентом до сих пор. Понятно, что для десятков и миллионов советских людей пожилого и пенсионного возраста Алла Пугачева главнее, чем Владимир Путин. Потому что это их юность - это и жизнь".

Он заметил, что именно потому никто не будет объявлять Аллу Пугачеву или Олега Басилашвили иноагентами.

Видео: интервью с Артемием Троицким