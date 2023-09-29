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Путин встретился с бывшим командиром ЧВК "Вагнер"

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Андрей Трошев (справа) и Юнус-Бек Евкуров на встрече с Путиным 28 сентября
Андрей Трошев (справа) и Юнус-Бек Евкуров на встрече с Путиным 28 сентября Фото: DW

Вечером 28 сентября президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и командиром ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым.

"На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении", - сказал Путин, обращаясь к Трошеву.

Полковник в отставке Андрей Трошев ранее занимал должность начальника штаба ЧВК "Вагнер".

Сообщается, что Трошев - ветеран Афганистана и Чечни, также он служил в спецназе МВД, воевал в Сирии.

Проект Gulagu.net сообщал, что Трошев стал первым командиром, который отказался от участия в мятеже Пригожина.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что бывший командир ЧВК "Вагнер" работает в Минобороны России.

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