С 6 по 8 октября в культурном пространстве Hanzas Perons (Рига, улица Ханзас, 16a) пройдет фестиваль Skaņu mežs ("Лес звуков"), который отмечен британским изданием The Wire как самый масштабный фестиваль авангардной музыки в Балтии.
Однако неделей ранее, 30 сентября, ожидается мероприятие в честь открытия фестиваля на концертной площадке Tu Jau Zini Kur (улица Таллиннас, 10-3).
Главные хэдлайнеры фестиваля: дуэт из Берлина Amnesia Scanner, Уильям Паркер и Хамид Дрейк, одни из лучших представителей фри-джаза, лауреат Пулитцеровской премии Рейвен Чакон, вокалистка из Японии Phew и многие другие. Билеты можно приобрести в кассах Biļešu serviss и здесь.
Amnesia Scanner финский дуэт электронной поп-музыки, который базируется в Берлине. Марти Калиала (Martti Kalliala) и Вилле Хаимала (Ville Haimala), не редко вокалистом выступает искусственный интеллект, под псевдонимом Oracle. При таких условиях Amnesia Scanner можно считать трио. Проект выделяется своим экспрессивным и абсурдным флиртом через аудиовизуальные выступления. На фестивале Skaņu mežs будет возможность пережить дополненную версию выступления, которое было представлено на Берлинском художественном мультимедийном фестивале Transmediale и на закрытие музыкального фестиваля CTM в начале этого года.
Издание The Guardian об Amnesia Scanner: "Amnesia Scanner можно полноценно назвать одним из самых значимых проектов современной музыкальной андеграунд сцены".
Джо Моррис (Joe Morris) гитарист фри-джаза и свободной импровизации, автор книги "Вечный рубеж" (Perpetual Frontier) и преподаватель в консерватории Новой Англии. На фестивале он выступит вместе с Вильямом Паркером (William Parker) и Хамидом Дрейком (Hamid Drake), которых критик Фил Фримен однажды назвал "лучшей ритм-секцией джаза". На этом признания не заканчиваются: критик Энтони Саймон обозначил их "канонической парой", а Том Шульт – "двумя иконами фри-джаза".
46-ти летний Рейвен Чакон (Raven Chacon) является первым коренным жителем Америки, который удостоился Пулитцеровской премии в музыке. Он один из немногих музыкантов экспериментального жанра, кто стал лауреатом премии, в публикации The New York Times подчеркивается, что "Чакон также первый harsh noise музыкант, который получил Пулитцеровскую награду". На фестивале он сыграет соло выступление и его музыку исполнит ансамбль Mivos Quartet, который назван Chicago Reader "одним из злейших и смелых музыкальных ансамблей из Америки".
Яркой составляющей фестиваля будет и авангардный метал. На сцене выступит нидерландский исполнитель М.С. Де Йонг (M.C. De Jong) со своим проектом экстрим-метала и музыкального шума Gnaw Their Tongues, комментарий портала The Quietus: "в этой музыке неприязнь практически ко всему существующему достигает горы человеконенавистничества". Медиа Distorted Sound отметил, что музыку Gnaw Their Tongues не "слушают", а "терпят", указывая, что Де Йонг уже долгое время является важной фигурой Нидерландской сцены экстрим-метала.
Ожидается, что 6 октября центральным представлением станет проект блэк-метала и электронной музыки Violent Magic Orchestra из Японии, который описывает себя как "музыкальный проект экстремального искусства", в своем составе объединяя видеохудожника, блэк-метал вокалистку и продюсера электронной музыки. Видеопроекции, дым-машины, дезориентирующая музыка и агрессивные стробоскопы концерт проекта создают захватывающий опыт, музыканты даже хвастаются вольтами шоу – расход электричества в размере 5000 ват и равномерен 60 усилителям. Проект сейчас готовит релиз Death Rave на лейбле Never Sleep. Медиа Fact группу называет "широко любимой блэк-метал супер группой".
Особенным событием 7 октября будет аудиовизуальный концерт и звуковой коллаж американского коллектива Negativland, которые выступят совместно с художницей Sue-C, лауреаткой грантов MacDowell и Creative Capital. Экспертное издание в сфере экспериментальной музыки The Wire резюмирует: "В данном весьма актуальном выступлении Negativland и Sue-C объявляют о реализации технологической антиутопии, которую можно рассматривать как в равной степени злобную и глупую. [...] Мир постепенно катится к коллапсу".
Negativland — это проект звуковых коллажей, участники которого рефлексируют на средства массовой информации, перерабатывая, реконтекстуализируя и подчеркивая их абсурдность. Однажды на Negativland подали в суд из-за альбома U2, который деконструировали музыку группы и открыто использовали ее визуальные эффекты.
6 октября на сцене выступит ипровизаторка электронной музыки, экспериментальная вокалистка и ветеран пост-панка Хитоми Моритами (Hitomi Moritami), более известная как Phew. Моритами вошла в историю Японской рок-музыки как вокалистка группы Aunt Sally, которая сотрудничала с компонистом Рюичи Сакамото (Ryuichi Sakamoto) и Джеки Либезаит (Jaki Liebezeit) из группы CAN, а так же с участниками ансамбля "Ветхие новостройки" (Einstürzende Neubauten). Медиа Pitchfork переиздание альбома Our Likeness оценил на 8.3 балла, отметив его статусом Best New Reissue. Вплоть до сегодняшнего дня Phew продолжает записывать спонтанные и многогранные мелодии всеразличных жанров.
Медиа The Quietus яркое выступление Phew на фестивале Unsound в выпуске 2022 года вспоминает: "Поначалу публика приняла ее, расплываясь по залу без оваций, но под конец концерта один из слушателей даже ахнул с широко открытым ртом: "О Боже мой!"
Так же на фестивале выступит экспериментальный поп-музыкант Даниэль Блумберг (Daniel Blumberg) и поэтический grime вокалист Коби Сей (Coby Sey) со своей группой, продюсер эмбиент музыки Дебит (Debit), которая достигла уникального, темного звучания, обрабатывая музыкальные записи флейт древних Майя, текст-группа Орбита и манипулятор виниловых проигрывателей Мария Чавес (Maria Chavez), которая представит проект музыкального творчества tekhnē и многие другие.
30 сентября пройдет и мероприятие в честь открытия фестиваля, на котором при поддержке ЕС и платформы SHAPE+ будет выступать проживающая в Берлине израильская компонистка Майя Шенфельд (Maya Shenfeld) и кинохудожник Педро Майя (Pedro Maia).Презентация издательства South London Space Agency, однако локальную музыкальную сцену представят проекты Flowerpower, KODEK и TV Maskava.
8 октября состоится бесплатный концерт для детей и подростков при поддержке грантов ЕЭЗ Исландии, Лихтенштейна и Норвегии LYRA. Выступят африканско-португальская продюсерка танцевальной музыки Нидия (Nidia), норвежский гитарист и певец Стиан Вестерхусс (Stian Westerhus), компонист Петер Аблингер (Peter Ablinger) и перкуссионистка Сильвия Зитинска (Sylwia Zytynska), новый дует компонистки Анна Кирсе и художника Микелиса Фишерса, экспериментальная поп-музыкантка Эвита Манджи (Evita Manji) и звуковой художник Александр Рисхауд (Alexander Rishaug) с визуальной художницей Ингрид Бьорнали (Ingrid Bjørnaali).
С программой фестиваля и расписание концертов можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Стоимость билета 50 EUR, который можно приобрести в кассах Biļešu Serviss и www.bilesuserviss.lv. Билет действителен для посещения трех дней фестивалья – 30 сентября на концертной площадке Tu jau zini kur и 6-7 октября в культурном пространстве Hanzas Perons. Посещение других мероприятий бесплатно. Фестиваль Skaņu mežs проходит при поддержке Государственного фонда культурного капитала (ГФКК), Рижской думы, Министерства культуры, Института Гёте в Латвии, Nordic Culture Point, фонда Trust for Mutual Understanding и Valmiermuižas alus. Медиа-партнеры: TVNET, Rīgas Laiks, Mūzikas Saule, Radio NABA.
Skaņu mežs является членом платформы SHAPE+, посвященной инновационной музыке, и проекта tekhnė, оба из которых поддерживаются Европейским Союзом.
Фестиваль также начал участвовать в сети североевропейских фестивалей экспериментальной музыки NERDS (North European Resonance and Dissonance Society).
Фестиваль также будет включать в себя мероприятия проекта LYRA для детей и молодежи, при поддержке грантов ЕЭЗ Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.
Проект LYRA получает гранты в размере 206 256,00 евро от Исландии, Лихтенштейна и Норвегии в рамках грантов ЕЭЗ. Цель проекта – познакомить детей и подростков с экспериментальной музыкой и вовлечь их в ее создание. Поскольку экспериментальная музыка демократична и не иерархична по своей природе, она дает возможность участвовать в создании музыки как детям с музыкальным образованием, так и детям без музыкального образования. Поскольку проект преодолевает социальные и этнические различия, он также является социально инклюзивным.
Общие приемлемые расходы LYRA: 202 510,00 евро, сумма поддержки Программы финансовых инструментов Европейской экономической зоны "Местное развитие, снижение уровня бедности и культурное сотрудничество": 85% или 85 000,00 евро, из которых:
● Софинансирование финансового инструмента Европейской Экономической зоны: 85% или 175 317,60 EUR;
● Софинансирование государственного бюджета: 15% или 30 938,40 EUR. Больше информации: www.skanumezs.lv.
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