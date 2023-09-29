В Риге пройдет музыкальный фестиваль "Лес звуков"

Ожидается, что 6 октября центральным представлением станет проект блэк-метала и электронной музыки Violent Magic Orchestra из Японии, который описывает себя как "музыкальный проект экстремального искусства", в своем составе объединяя видеохудожника, блэк-метал вокалистку и продюсера электронной музыки. Видеопроекции, дым-машины, дезориентирующая музыка и агрессивные стробоскопы концерт проекта создают захватывающий опыт, музыканты даже хвастаются вольтами шоу – расход электричества в размере 5000 ват и равномерен 60 усилителям. Проект сейчас готовит релиз Death Rave на лейбле Never Sleep. Медиа Fact группу называет "широко любимой блэк-метал супер группой".

Особенным событием 7 октября будет аудиовизуальный концерт и звуковой коллаж американского коллектива Negativland, которые выступят совместно с художницей Sue-C, лауреаткой грантов MacDowell и Creative Capital. Экспертное издание в сфере экспериментальной музыки The Wire резюмирует: "В данном весьма актуальном выступлении Negativland и Sue-C объявляют о реализации технологической антиутопии, которую можно рассматривать как в равной степени злобную и глупую. [...] Мир постепенно катится к коллапсу".

Negativland — это проект звуковых коллажей, участники которого рефлексируют на средства массовой информации, перерабатывая, реконтекстуализируя и подчеркивая их абсурдность. Однажды на Negativland подали в суд из-за альбома U2, который деконструировали музыку группы и открыто использовали ее визуальные эффекты.