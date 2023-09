В Риге пройдет музыкальный фестиваль "Лес звуков"

6 октября на сцене выступит ипровизаторка электронной музыки, экспериментальная вокалистка и ветеран пост-панка Хитоми Моритами (Hitomi Moritami), более известная как Phew. Моритами вошла в историю Японской рок-музыки как вокалистка группы Aunt Sally, которая сотрудничала с компонистом Рюичи Сакамото (Ryuichi Sakamoto) и Джеки Либезаит (Jaki Liebezeit) из группы CAN, а так же с участниками ансамбля "Ветхие новостройки" (Einstürzende Neubauten). Медиа Pitchfork переиздание альбома Our Likeness оценил на 8.3 балла, отметив его статусом Best New Reissue. Вплоть до сегодняшнего дня Phew продолжает записывать спонтанные и многогранные мелодии всеразличных жанров.