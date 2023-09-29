Девочке в Детской больнице пересадили сердце; донорский орган доставили на вертолете

Пациенту Детской больницы, которая около года ждал донорского сердца, успешно пересадили сердце благодаря поддержке Центра кардиохирургии Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня (PSKUS) и Клиники кардиологии и кардиохирургии Детской больницы, а также врачей региональных больниц, сотрудников Латвийского центра трансплантации и Государственной пограничной охраны.
Это третья операция по пересадке сердца, проведенная ребенку в Латвии. В настоящее время девочка восстанавливается в Детской больнице и чувствует себя хорошо.
Подростку, успешно перенесшему пересадку сердца, пришлось многое пережить в своей жизни из-за врожденного заболевания, диагностированного в годовалом возрасте. С тех пор девочка с сердечной недостаточностью лечится в Детской больнице.
"У девочки очень редкое генетически наследственное заболевание. Мы испробовали в свое время все, что может предложить современная медицина, в том числе трансплантацию стволовых клеток, которая оказалась неэффективной.
Мы знали, что девочке понадобится трансплантация, это длительная работа, чтобы подготовиться к тому, чтобы трансплантация стала возможной. Поэтому параллельно с медикаментозной терапией три года назад мы малоинвазивной операцией вживили в сердце пациента специальный аппарат, который соединяет правое и левое предсердия сердца, чтобы уравнять давление. Мы снова расширили это устройство,
но год назад все варианты были исчерпаны, остался только пересадка", -
рассказал руководитель клиники кардиологии и кардиохирургии Детской больницы доктор Валтс Озолиньш.
Третья операция по пересадке сердца ребенку
Этой девочке уже однажды предлагали донорское сердце, но врачи, оценив пригодность органа, которая определяется по многим показателям - группе крови, совместимости тканей, размерам органа, возрасту и состоянию здоровья, были вынуждены от него отказаться.
Процесс трансплантации организовал главный врач отделения неотложной кардиохирургии больницы Улдис Страздиньш: "Трансплантация сердца - это работа большой команды, где решающую роль играет точная координация. Когда к нам поступает информация о доноре, мы удаленно общаемся с реаниматологами другой больницы, запрашивая и оценивая различные обследования. Если орган подходит, мы формируем команду, решаем, каких специалистов из каких больниц привлекать. Мы вместе решаем, кто пойдет удалять сердце, а кто будет участвовать в операции по трансплантации в Центре кардиохирургии. Иногда эта координационная работа происходит ночью, но в этот раз мы все сделали днем.
Пока мы доставали донорское сердце, вторая медицинская бригада ПСКУС вскрыла грудную клетку пациентки, готовя место для нового сердца девочки.
Главный врач PSKUS, профессор RSU Ева Стрике привлекла Госпогранохрану, которая обеспечила оперативную транспортировку сердца из отдаленной областной больницы в Ригу".
"Время имеет решающее значение в трансплантации, поэтому логистика и воздушный транспорт играют очень важную роль при транспортировке органа на большие расстояния. Это уже третий случай участия пограничников в транспортировке органа для спасения жизни человека. Мы рады, что эта операция прошла успешно", - признает Кристине Петерсоне, представитель Государственной пограничной службы.
"С 2002 года я участвовал во всех операциях по трансплантации. Пока идет работа, мы фокусируемся только на ней. Эмоции испытываю позже, когда понимаю, как все это произошло. Когда ребенку пересаживают сердце, удовлетворение от успеха гораздо больше.
Когда я еще представляю, что у меня есть сын в том же возрасте, я всей душой радуюсь, что девочка будет продолжать жить", - рассказал Улдис Страздиньш.
Жизнь девушки с новым сердцем
"Трансплантация технически не самая сложная операция на сердце, но как только она начнется, пути назад уже не будет. А именно, когда у пациента удаляют собственное сердце, есть только две возможности – сможет ли новое сердце возобновить работу и выполнять свои функции или нет. Для всех нас было большой радостью и удовлетворением видеть, что пересаженное сердце способно выполнять свои функции, что наш пациент будет жить", - признает Валтс Озолиньш.
"На данный момент самочувствие пациентки очень хорошее, но некоторое время ей придется оставаться в Детской больнице. Сейчас девочке крайне важно получить иммуносупрессивную терапию, чтобы иммунная система не начала отторгать чужеродный орган.
Поскольку иммунологические реакции могут возникать и в отдаленном периоде, назначенные препараты необходимо применять очень точно. Это особенно сложно в подростковом возрасте, поскольку дети чувствуют себя независимыми и хотят сами принимать решения о том, что делать или не делать. Однако в данной ситуации правильное применение медикаментов влияет на жизнь, поэтому важно, чтобы состояние здоровья девочки контролировалось в Детской больнице и пациентке помогал не только детский кардиолог, но и детский психолог, реабилитолог и физиотерапевт", - продолжает Валтс Озолиньш.
Вся большая команда по трансплантации сердца благодарит родственников донора, согласившегося на трансплантацию.
Это решение никогда не бывает легким для родственников, если человек сознательно не принял его при жизни, оформляя согласие на трансплантацию.
Валтс Озолиньш: "Трансплантация сердца - уникальный метод, но не чудодейственное средство. Есть пациенты, которые живут с пересаженным сердцем десятилетиями. Но всегда существует более высокий риск развития проблем со здоровьем сердца. Иммуносупрессия после трансплантации тоже непростая задача, так как ребенок становится более восприимчивым к инфекциям. Но для детей, которых мы записываем на трансплантацию органов, это единственный способ продолжать жизнь. Мы не знаем, какие медицинские открытия будут сделаны через несколько лет. Возможно, будут найдены методы, позволяющие лучше помогать людям с пересаженными органами".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!