Девочке в Детской больнице пересадили сердце; донорский орган доставили на вертолете

Фото: BKUS

"С 2002 года я участвовал во всех операциях по трансплантации. Пока идет работа, мы фокусируемся только на ней. Эмоции испытываю позже, когда понимаю, как все это произошло. Когда ребенку пересаживают сердце, удовлетворение от успеха гораздо больше.

Когда я еще представляю, что у меня есть сын в том же возрасте, я всей душой радуюсь, что девочка будет продолжать жить", - рассказал Улдис Страздиньш.

Жизнь девушки с новым сердцем

"Трансплантация технически не самая сложная операция на сердце, но как только она начнется, пути назад уже не будет. А именно, когда у пациента удаляют собственное сердце, есть только две возможности – сможет ли новое сердце возобновить работу и выполнять свои функции или нет. Для всех нас было большой радостью и удовлетворением видеть, что пересаженное сердце способно выполнять свои функции, что наш пациент будет жить", - признает Валтс Озолиньш.

Фото: BKUS

"На данный момент самочувствие пациентки очень хорошее, но некоторое время ей придется оставаться в Детской больнице. Сейчас девочке крайне важно получить иммуносупрессивную терапию, чтобы иммунная система не начала отторгать чужеродный орган.