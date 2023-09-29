В октябре пройдет 37-я Рижская неделя моды

"Несмотря на то, что Энди Уорхол еще в 60-е годы сказал: "Мода — в большей степени искусство, чем искусство само по себе", - время от времени возникают споры о том, можно ли считать моду формой искусства. В имидже 37-ой Riga Fashion Week мультистилистичность объединена с иронией и открытостью. Многообразие выразительных средств создает игру между наивностью модернизма и скептицизмом постмодернизма. Вместо сложного фантастического образа я создала "простую" работу, близкую к фотографии. Это моя попытка почувствовать границы искусства", - комментирует Ольга.