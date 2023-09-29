В четверг аварии унесли жизни двух человек

Вчера около 16:00 в Скукиши Гаркалнской волости водитель Audi A6 не справилась с управлением автомобилем, который съехал с дороги и перевернулся. Водитель скончалась от полученных травм на месте происшествия.

В Заубской волости Цесисского края около 8 часов утра на дороге Аугшлигатне-Скривери у грузового автомобиля лопнула шина, и он перевернулся. Водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

Из поврежденного топливного бака автомобиля вытекло около 25 литров топлива, которое было собрано сотрудниками Государственной пожарно-спасательной службы. В результате аварии также была повреждена цистерна грузового автомобиля, из которой предположительно вылилась молочная сыворотка.

За вождение в нетрезвом виде полиция вчера задержала семь водителей, в том числе пятеро находились в сильном алкогольном опьянении и понесут уголовную ответственность.

За превышение скорости вчера составлено 165 протоколов, за агрессивное вождение - два, а в целом полиция составила 399 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.