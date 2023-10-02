"Ненавижу власть, которая делает условия жизни в Беларуси хуже" - белоруска, бежавшая в Даугавпилс

На момент "выборов" в Беларуси девушке было 20 лет. Она видела, как жители ее страны объединились в борьбе за лучшую жизнь. И видела, как жестоко это стремление подавляет власть.

Сейчас она работает в латвийской компании, но мечтает вернуться на родину. В свободную Беларусь.

Фото: Ирина Маскаленко

"Я обожаю свою страну, я обожаю людей. Но я ненавижу власть, которая делает условия жизни в Беларуси хуже", - признается участница проекта "Мы здесь".

"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".

Фото: ZVB_logo

*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.