Что известно о потерях России в Украине за 19 месяцев войны?

На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признана в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена 33 236 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. В том числе - по меньшей мере 2 448 человек, которые были убиты при отражении контрнаступления вооруженных сил Украины.
Установленная нами цифра погибших при отражении контрнаступления ВСУ — это самая минимальная оценка российских потерь. В это число вошли лишь те, у кого в некрологах упомянуты соответствующие обстоятельства гибели, или те, чьи даты смерти совпадают с датами контрнаступления. Реальное число потерь определенно выше, чем установленные нами цифры.
Мы публикуем только те данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.
Подробнее о потерях при обороне
В первые недели контрнаступления ВСУ, которое началось в июне 2023 года, мы заметили существенный рост потерь среди российских офицеров — особенно старшего звена. Эта тенденция сохраняется.
С начала контрнаступления Россия потеряла по меньшей мере 234 офицера, включая 2 генералов и 11 полковников (в это число не входят 13 военных летчиков, погибших в ходе противостояния российской армии с ЧВК «Вагнер» на территории России в конце июня).
Последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в самые первые месяцы вторжения в Украину.
Растущие потери среди командиров указывают на то, что решение ответственных задач в российской армии по-прежнему требует «ручного управления» и личного присутствия старших офицеров на линии фронта или близ нее.
Судя по некрологам, основная нагрузка при отражение контрнаступления ВСУ легла, как уже стало обычным в последние 12 месяцев войны, на отряды мобилизованных и добровольцев.
Каждый третий погибший в ходе отражения контрнаступления Украины был мобилизованным (681 из 2448 установленных погибших).
Важную роль продолжают играть и привлеченные на фронт заключенные.
Отряды с участием осужденных, завербованных ЧВК «Вагнер», были выведены с передовой еще в июне. Но заключенные, уехавшие из колоний под эгидой Минобороны России, сейчас активно участвуют в боях в Донецкой и Запорожской областях. Нам поименно известны 200 осужденных, погибших при отражении атак ВСУ в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях за последние четыре месяца.
В реальности число погибших гораздо выше, но, по словам родственников, тела убитых в бою заключенных часто по долгу не выносят с поля боя, объясняя это разными причинами. В итоге даже те, кто точно погиб, месяцами числятся безвестно отсутствующими.
В отражении контрнаступления ВСУ задействованы и элитные подразделения российской армии: ВДВ, морпехи, спецназ. Но сейчас их используют скорее для непродолжительных операций и выходов на самых важных участках фронта, стараясь беречь личный состав.
Известно, что за время украинского контрнаступления российские десантники потеряли по меньшей мере 209 бойцов, отряды спецназа Минобороны — 23 человека, отряды морской пехоты — 60 человек.
Подробнее об общих потерях России
Общее число подтвержденных нами потерь российской стороны сейчас составляет 33 236 человек. В это число входят сотрудники ЧВК «Вагнер», но в него не включены те, кто воевал на стороне России в составе подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Наибольшие потери понесли отряды, составленные из заключенных. На сегодня нам известны имена 6215 осужденных российских тюрем, погибших на территории Украины. Более 100 из них были гражданами иностранных государств, чаще всего — Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Большая часть погибших осужденных воевали в составе ЧВК «Вагнер». Несмотря на то, что вагнеровцы не участвуют в боях на территории Украины с июня, мы продолжаем получать данные об их потерях. Каждую неделю появляются имена еще 50-100 сотрудников ЧВК «Вагнер», погибших в Украине за последний год.
Из открытых источников нам известно о смерти 3 826 мобилизованных россиян. Каждый пятый из них выжил на фронте менее двух месяцев, 60% погибли в период с 1 января 2023 года.
Приведенные нами цифры — это наиболее консервативная оценка потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего.
Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября 2022 года, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.
Мы предполагаем, что наш общий список потерь может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в более чем 70 российских населенных пунктах на протяжении последних 15 месяцев.
Следовательно, по наиболее осторожной оценке, к концу сентября Россия могла потерять 66 тыс. человек погибшими.
Что известно о потерях в самопровозглашенных ДНР и ЛНР?
Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе «народных милиций» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
С 22 декабря 2022 года власти ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).
Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу сентября могли погибнуть до 20 тысяч военных самопровозглашенных «республик» Донбасса.
С учетом этого совокупные потери сил, воюющих на стороне России в Украине, могут превысить 86 000 человек погибшими.
Министерство обороны России последний раз отчитывалось об общем числе потерь 21 сентября 2022 года, сообщив о гибели 5937 человек. После этого военное ведомство о погибших сообщало еще три раза, подтвердив потерю еще 162 человек.
В июне этого года стало известно, что Минобороны обратилось к властям ряда регионов с просьбой не публиковать некрологи погибшим бойцам. Известно о таких просьбах представителям Бурятии, Тувы и Хакасии — регионов, где потерь особенно много. По информации нескольких СМИ, это делается в том числе и для того, чтобы усложнить наш подсчет.
Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.
Как мы считаем
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.
Би-би-си, 'Медиазона' и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину
Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.
В основном подсчете не учитываем потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих республик, мы его учитываем.
Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.
К 'другим войскам' в графиrе отнесены военнослужащих ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.