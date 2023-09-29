Что известно о потерях России в Украине за 19 месяцев войны?

Мы предполагаем, что наш общий список потерь может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в более чем 70 российских населенных пунктах на протяжении последних 15 месяцев.

Следовательно, по наиболее осторожной оценке, к концу сентября Россия могла потерять 66 тыс. человек погибшими.

Что известно о потерях в самопровозглашенных ДНР и ЛНР?

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Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе «народных милиций» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С 22 декабря 2022 года власти ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).

Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу сентября могли погибнуть до 20 тысяч военных самопровозглашенных «республик» Донбасса.

С учетом этого совокупные потери сил, воюющих на стороне России в Украине, могут превысить 86 000 человек погибшими.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось об общем числе потерь 21 сентября 2022 года, сообщив о гибели 5937 человек. После этого военное ведомство о погибших сообщало еще три раза, подтвердив потерю еще 162 человек.